La FIA s'évite une situation absurde avec les pneus intermédiaires

Avant le Grand Prix d'Autriche, théâtre de la deuxième course sprint de la saison, la FIA a modifié la réglementation pneumatique dans le but d'éviter les "conséquences fortuites" observées lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ce week-end, les écuries ne pourront plus recourir à des stratégies réfléchies qui pourraient les mener à rouler en pneus intermédiaires lors d'une séance sur le sec.

Initialement, la règle tel qu'elle était écrite obligeait les pilotes à utiliser des pneus mediums neufs le samedi lors du Shootout en SQ1 puis en SQ2, et ensuite des pneus tendres neufs en SQ3. Les équipes se sont aperçues qu'elles n'avaient pas besoin d'économiser un trains de pneus tendres neufs pour SQ3 si elles jugeaient celui-ci plus utile en EL1 ou pour les qualifications du vendredi après-midi. Une conséquence, déjà, d'une règle mal écrite et qui n'a pas pu être modifiée, faute d'accord des écuries.

Ainsi, à Bakou, Yuki Tsunoda et Lando Norris avaient utilisé tous leurs pneus tendres avant le Shootout. Le Japonais n'avait pas atteint la SQ3, contrairement à Norris. McLaren aurait alors pu envoyer le Britannique assurer un chrono en pneus intermédiaires si les deux pilotes avaient été présents dans cette dernière partie de la séance.

Cette perspective a précipité un changement de règle pour désormais autoriser les pilotes à utiliser n'importe quel train de pneus tendres en SQ3, y compris s'il s'agit de gommes usées. La modification a été rendue possible par l'Article 1.4 du Règlement Sportif permettant à la FIA d'ajuster la réglementation des week-ends sprint jusqu'au 1er août en cas de "problèmes inattendus" entraînés par le nouveau format. Il fallait cependant l'accord de huit des dix écuries et cette fois-ci, une seule a voté contre.

Dans ses notes aux écuries publiées avant le début du week-end du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring, le directeur de course Niels Wittich a officialisé le changement en question : "Durant la partie SQ3 du Shootout, seul un train de pneus slicks peut être utilisé, et il ne peut s'agir que d'un train de pneus tendres." Bien sûr, cette règle n'est plus valable si la piste est déclarée mouillée et nécessite l'utilisation de pneus adaptés à la pluie.

