Ce que Honda F1 a changé dans l'espoir d'éviter un énième retrait

Honda a récemment annoncé son retour officiel en Formule 1, effectif en 2026 aux côtés d'Aston Martin. Après son retrait fin 2021, le constructeur voulait se focaliser sur l'électrification de ses voitures de série, mais il a finalement changé son fusil d'épaule pour retrouver la discipline reine... qu'il n'a jamais vraiment quittée puisqu'il continue de fournir des blocs à Red Bull.

L'histoire chaotique de Honda avec la Formule 1, faite de nombreux allers-retours, a donc connu un nouveau retournement de situation. Car la présence de la marque japonaise est jusqu'ici cyclique (1964-1968, 1983-1992, 2000-2008 et 2015-2021). Un passé qui génère inévitablement des interrogations quant à la pérennité du futur programme, mais auxquelles les réponses apportées se trouvent dans une approche nouvelle. Honda a en effet réuni toutes ses activités sportives sous la bannière HRC (qui gère également la compétition moto), et c'est tout sauf un détail.

"Je ne peux pas promettre que l'on ne partira jamais, mais nous voulons continuer aussi longtemps que possible", précise Koji Watanabe, président du HRC. "Jusqu'à présent, la F1 a pris la forme d'un projet au sein de Honda R&D Co. Ltd, mais ça posait un problème de continuité. Pour faire de la F1, il fallait nommer un chef de projet et, si nous arrêtions la F1, alors tout le personnel et le budget impliqués disparaissaient."

"Cette fois-ci, nous ferons de la F1 au sein du HRC, une société spécialisée dans la compétition. Le HRC a reçu l'autorisation de la société mère pour mener des recherches techniques sur l'avenir des sports mécaniques, ce qui signifie que même si l'on s'en va, nous avons la garantie que le personnel et le budget ne seront jamais réduits à néant. En outre, le budget est désormais transparent et communiqué à la direction de Honda. Je pense que ça contribuera à améliorer la longévité du projet, en aidant la direction à comprendre."

Davantage d'arguments à faire valoir

Le logo Honda lors du GP du Japon 2022.

Le regroupement au sein du HRC n'est pas la seule bonne nouvelle pour ce nouveau projet. La manière dont l'association avec Aston Martin va se mettre en place devrait également en être une : Honda aura davantage d'arguments à présenter à son propre conseil d'administration au moment de rendre des comptes que lors de ses collaborations précédentes avec McLaren et Red Bull.

"Jusqu'à présent, nos droits et notre statut en tant que motoriste ont été très faibles", estime Koji Watanabe. "Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour le développement et la production, mais il n'y a pas eu de revenus, ou très peu. C'est pourquoi lorsque la direction a été confrontée à des difficultés, elle a décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'arrêter la F1."

"Jusqu'ici, je ne pouvais rien dire à la direction à ce sujet, car l'équilibre entre les recettes et les dépenses était très mauvais. Cependant, avec ce contrat avec Aston Martin, nous avons pu renforcer notre pouvoir en tant que motoriste. En améliorant ça, nous avons pris une direction différente."

Pour valoriser son engagement en F1, Honda pourrait même envisager une fourniture cliente à d'autres écuries à l'avenir. "Notre contrat avec Aston Martin permet la fourniture cliente", confirme Koji Watanabe. "Nous pourrions le faire si nécessaire mais dans un premier temps, nous pensons qu'il est préférable de se concentrer sur la fourniture d'une seule équipe."

Propos recueillis par Ken Tanaka