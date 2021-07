La Formule 1 annonce des mesures pour les minorités

Dans son rapport publié ce mardi, la Commission fondée par Lewis Hamilton a appelé les acteurs du sport automobile à agir pour davantage de diversité, révélant notamment que seules 1% des personnes travaillant en sport automobile sont noires. À peine 24 heures plus tard, la Formule 1 a annoncé une série de mesures en faveur des minorités, notamment grâce à une contribution de Chase Carey, président non exécutif de la F1, à hauteur d'un million de dollars.

Ainsi, des bourses vont être octroyées à dix nouveaux étudiants provenant de groupes sous-représentés, que la Formule 1 définit comme "les minorités ethniques, les femmes, et ceux de milieux défavorisés". Sept d'entre eux étudieront l'ingénierie dans cinq universités britanniques, dont les prestigieux établissements d'Oxford et de Cambridge, tandis que les trois autres seront inscrits au sein de l'Université d'Émilie-Romagne. Les écuries de F1 se sont engagées à proposer des expériences professionnelles à ces dix étudiants lors de leur cursus universitaire.

Par ailleurs, deux personnes provenant de ces groupes sous-représentés vont rejoindre l'entité Formule 1 en tant qu'apprentis à partir du mois de septembre pour s'intéresser à l'ingénierie de la mécanique. Enfin, six stagiaires de cette même démographie vont rejoindre l'organisation Formule 1 en 2021, dont deux ont déjà été recrutés au sein de l'équipe compétition et de l'équipe marketing.

"La Formule 1 est un sport international avec des fans dans le monde entier", déclare Stefano Domenicali, PDG et président de la F1. "Nous voulons être aussi divers que notre communauté de fans, et c'est pourquoi nous agissons pour assurer que des personnes talentueuses de groupes sous-représentés aient les meilleures opportunités de rejoindre cet incroyable sport et d'y bâtir une carrière fantastique."

"Je suis ravi d'annoncer que les étudiants, les apprentis et les stagiaires auront l'opportunité de réaliser leurs rêves en Formule 1, et je sais qu'ils ont un avenir incroyable devant eux. Je souhaite adresser un remerciement particulier à Chase, dont le généreux don finance les dix bourses."

"Notre plateforme #WeRaceAsOne est notre engagement à apporter un véritable changement et montre que nous reconnaissons devoir contribuer positivement au monde dans lequel nous vivons. Toutes les équipes y sont engagées, et le travail de la Commission Hamilton montre la motivation à résoudre ces problèmes en Formule 1."

"Nous nous concentrons sur la diversité, l'inclusivité, l'écologie et la communauté, et nous poursuivrons nos projets visant plus de diversité, plus d'écologie et à laisser un impact positif durable sur les pays et les communautés que nous visitons. Nous savoir devoir continuer d'avancer sur ces sujets, et la F1 entière est unie à ce sujet pour les mois et années à venir."