Gasly déjà à l'aise et en confiance avec l'AlphaTauri

Dans une journée au programme divisé en deux parties pour AlphaTauri, Pierre Gasly a été particulièrement productif en enchaînant de nombreux tours. L'expérience du Français a clairement été mise à contribution par son écurie, qui avait d'abord dédié la matinée à son coéquipier débutant, Yuki Tsunoda. Le Japonais a bouclé 57 tours en se concentrant notamment sur de la collecte de données aéro et du travail de réglages, lui qui avait perdu du temps de piste vendredi après-midi en raison d'un problème de système de carburant.

Une fois dans le baquet de l'AT02, Gasly a déroulé un menu gargantuesque, composé de longs relais et de runs de performance. AlphaTauri a notamment tenté de mieux comprendre les nouveaux pneus Pirelli pour 2021, dans l'intention de trouver des orientations techniques à creuser pour la dernière journée, dimanche.

Avec 87 tours au compteur, Gasly a bouclé plus de 470 kilomètres en moins de quatre heures de roulage, tout en se faisant remarquer au sommet de la feuille des temps. Il a finalement terminé la séance avec un chrono de 1'30"413, réalisé avec les pneus C5, à deux dixièmes de la référence signée par Valtteri Bottas. Plus important que ce chrono relatif et difficile à interpréter, le Normand décrit des sensations particulièrement positives au volant.

"C'était une nouvelle journée très positive pour moi, avec beaucoup de tours réalisés cet après-midi", se félicite Gasly. "Nous avons réussi à boucler tout le roulage avec le plein de carburant comme nous le voulions, puis des relais tournés vers la performance à la fin, avec les pneus les plus tendres. Je me sens vraiment bien dans la voiture, surtout par rapport à la même période l'année dernière, donc c'est vraiment positif pour moi. Il y a évidemment des domaines dans lesquels nous devons progresser, mais je pense que nous sommes dans une bonne situation alors qu'il ne reste qu'une journée d'essais."

La nouvelle unité de puissance Honda, installée dans l'AlphaTauri comme dans la Red Bull, donne elle aussi pleinement satisfaction à l'écurie de Faenza. "Le moteur Honda fonctionne vraiment bien jusqu'à présent et nous n'avons rencontré aucun problème de fiabilité, c'est génial", confirme Gasly.

"J'ai hâte de courir", conclut-il. "Avec seulement trois journées d'essais, partagées entre les deux pilotes, je savais que ce serait difficile, mais compte tenu du nombre de tours que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, je me sens plutôt à l'aise avec la voiture avant le Grand Prix de Bahreïn."