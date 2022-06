Le GP d'Azerbaïdjan F1 diffusé en clair

Charger le lecteur audio

Depuis l'obtention des droits de diffusion du Championnat du monde de Formule 1 en France, en 2013, la chaîne à péage Canal+ a régulièrement proposé des Grands Prix en clair. Et ce dimanche 12 juin, ce sera le Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche de la saison 2022, qui sera à accessible à tous.

Canal+ précise également qu'en plus de la course, l'émission de présentation de la grille de départ et la cérémonie du podium seront diffusées en clair. Les téléspectateurs pourront aussi profiter du "Mode Expert" de Canal+, qui offre des informations supplémentaires telles que le tracking des pilotes en piste, les caméras embarquées et des statistiques.

L'an dernier, le Grand Prix de Bahreïn, également diffusé en clair, avait réuni 1,89 million de téléspectateurs, ce qui avait placé la course à la deuxième place du classement des audiences F1 de la chaîne, tout juste derrière le final spectaculaire du Grand Prix d'Abu Dhabi (1,90 million de téléspectateurs, avec un pic à 2,41 millions dans le dernier tour).

La diffusion du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022 en clair, commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, débutera à partir de 11h55, avec un départ fixé à 13h en France métropolitaine.