GP de France - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la 17e fois que la Formule 1 se rend au Castellet : le dernier Grand Prix en date fut celui de 2019, remporté par Lewis Hamilton. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Lire aussi : De nouveaux contrôles de pression des pneus à partir du GP de France

Horaires et programme TV du GP de France 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 18 juin

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 19 juin

Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Sport

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+

Dimanche 20 juin

Course 15h00 Canal+

C8

Infos et palmarès

Merveille de modernité dès sa construction a la fin des années 1960 et au début des années 1970, réalisée sous l'impulsion du chef d'entreprise Paul Ricard, le tracé du Castellet a vite accueilli la Formule 1 avec une première édition du GP de France qui s'y est tenue en 1971. Entre 1971 et 1984, le circuit organise l'épreuve en alternance avec d'autres pistes, avant de devenir son unique maison de 1985 à 1990. À compter de 1991, Magny-Cours prend le relais. C'est via le Circuit Paul Ricard que la F1 fait son retour dans l'Hexagone en 2018, après neuf saisons d'absence. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

Longue de 5,842 km et composée de 15 virages, la piste varoise favorise la vitesse en dépit d'une ligne droite du Mistral coupée en deux par une chicane qui est par ailleurs la principale zone de dépassement du tracé. Toutefois, la vitesse moyenne globale est cassée par des enchaînements de virages à basse/moyenne vitesse. Le tracé, qui a longtemps été une piste d'essais de tout premier plan, est particulièrement connu pour ses dégagements asphaltés et ses bandes rugueuses de couleur qui lui offrent un décor atypique et de nombreuses échappatoires pour les pilotes. En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 309,626 km.

Les records

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'28''319

(moy. : 238,128 km/h) 2019 Meilleur tour en course Sebastian Vettel

Ferrari 1'32''740 (moy. : 226,776 km/h) 2019

Les 10 derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2008 Kimi Räikkönen Felipe Massa 2007

Felipe Massa Kimi Räikkönen 2006 Michael Schumacher Michael Schumacher 2005 Fernando Alonso Fernando Alonso 2004

Fernando Alonso Michael Schumacher 2003

Ralf Schumacher Ralf Schumacher 2002

Juan Pablo Montoya Michael Schumacher 2001

Ralf Schumacher Michael Schumacher Météo Comme toujours, les prévisions météo à plusieurs jours sont variables en fonction des sources. Toutefois, l'on note une constante : les journées de vendredi et samedi devraient échapper à la pluie, avec un temps ensoleillé et légèrement nuageux qui est attendu, et des températures autour des 30° au plus fort de chaque journée. En revanche, l'inconnue semble être la journée de dimanche qui selon les prévisions actuelles pourrait être soit nuageuse, soit orageuse et pluvieuse. À affiner évidemment en fonction de l'évolution des conditions climatiques. Comme toujours, les prévisions météo à plusieurs jours sont variables en fonction des sources. Toutefois, l'on note une constante : les journées de vendredi et samedi devraient échapper à la pluie, avec un temps ensoleillé et légèrement nuageux qui est attendu, et des températures autour des 30° au plus fort de chaque journée. En revanche, l'inconnue semble être la journée de dimanche qui selon les prévisions actuelles pourrait être soit nuageuse, soit orageuse et pluvieuse. À affiner évidemment en fonction de l'évolution des conditions climatiques.

Course suivante : Grand Prix de Styrie (25-27 juin) Grand Prix de Styrie (25-27 juin) Calendrier F1