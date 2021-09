GP d'Italie F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le rythme effréné de la Formule 1 se poursuit, avec ce week-end un troisième Grand Prix consécutif. Direction Monza, circuit historique et mythique autrement connu pour être le Temple de la vitesse. La lutte pour le titre mondial s'y poursuivra, avec une donnée supplémentaire à prendre en compte : le retour des Qualifications Sprint, testées pour la deuxième fois cette année après Silverstone.

Horaires et programme TV du GP d'Italie 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 10 septembre Essais Libres 1 14h30-15h30 Canal+ Sport Qualifications 18h00-19h00 Canal+ Sport Samedi 11 septembre Essais Libres 2 12h00-13h00 Canal+ Qualifs Sprint 16h30 Canal+ Dimanche 12 septembre Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès

Le premier Grand Prix d'Italie de Formule 1 a eu lieu dès 1950 et, sur 71 éditions, n'a fait qu'une seule infidélité à Monza pour se rendre, en 1980, à Imola. En sept décennies de Championnat du monde, la base du circuit de Monza n'a pas énormément évolué, si ce n'est bien sûr l'ajout et la modification des chicanes, principalement pour des raisons de sécurité. La configuration du circuit avec ovale, une certaine idée de la folie, a été utilisée au milieu des années 1950 et au début des années 1960.

Longue de 5,793 km et composée de 11 virages, la piste de Monza propose sa configuration actuelle depuis 2000, date à laquelle la première chicane a été refaite. Il s'agit d'un circuit de vitesse par excellence, avec quatre longues pleines charges, deux chicanes lentes qui favorisent les dépassements et des secteurs plus techniques (les Lesmo, Ascari et la Parabolique, qui va prendre le nom de Michele Alboreto). En course, il faut boucler 53 tours, pour une distance totale de 306,720 km. Concernant les Qualifications Sprint, elles dureront 18 tours ou 30 minutes maximum.

Les records (depuis 2000)

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'18"887 (moy. : 264,363 km/h) 2020 Meilleur tour en course Rubens Barrichello

Ferrari 1'21"046

(moy. : 257,321 km/h) 2004

Les dix derniers polemen et vainqueurs

Année Pole position Victoire 2020 Lewis Hamilton Pierre Gasly 2019 Charles Leclerc Charles Leclerc 2018 Kimi Räikkönen Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel

Météo

C'est l'été indien qui attend les pilotes et écuries tout près de Milan ce week-end. Trois journées estivales et semblables sont annoncées, avec à chaque fois des minimales à 16 ou 17°C et des maximales à 28 ou 29°C. Les conditions s'annoncent particulièrement stables, tandis que les prévisions ne font état d'aucun risque d'averse entre vendredi et dimanche.

Course suivante : Grand Prix de Russie (24-25 septembre)

