GP de Monaco - Programme TV et guide d'avant-course

C'est la 67e fois que la Formule 1 se rend à Monaco : le dernier Grand Prix en date fut celui de 2019, remporté par Lewis Hamilton. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve.

Horaires et programme TV du GP de Monaco 2021

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et, exceptionnellement, Romain Grosjean aux commentaires.

Date Séance Horaires Chaîne Jeudi 20 mai

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 22 mai

Essais Libres 3 12h00 - 13h00 Canal+ Sport

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+

Dimanche 23 mai

Course 15h00 Canal+ Infos et palmarès

Tracé emblématique du calendrier du Championnat du monde de F1, Monaco a accueilli la discipline reine dès 1950, avant d'y revenir en 1955. La Principauté a ensuite été le théâtre du GP de Monaco sans discontinuer jusqu'en 2019. En 2020, l'épreuve n'a pas lieu, pour la première fois depuis 1954, en raison de la pandémie de COVID-19.

Longue de 3,337 km et composée de 19 virages, la piste de Monte-Carlo est sans nul doute la plus prestigieuse de la Formule 1. Elle est aussi l'une des plus piégeuses puisque la course est disputée entre les fameux et étroits rails qui longent la piste où s'enchainent les virages tous plus célèbres les uns que les autres. C'est évidemment un tracé qui privilégie le très fort appui et dégrade peu les pneus. En course, il faut boucler 78 tours, pour une distance totale de 260,286 km (c'est le seul circuit où la distance de 305 km n'est pas atteinte).

Les dix derniers polemen et vainqueurs Année Pole position Victoire 2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo 2017 Kimi Räikkönen Sebastian Vettel 2016 Daniel Ricciardo Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2014 Nico Rosberg Nico Rosberg 2013 Nico Rosberg Nico Rosberg 2012 Mark Webber Mark Webber 2011 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2010

Mark Webber Mark Webber Météo Comme de coutume à Monaco, le Grand Prix débute le jeudi. Cette première journée d'essais libres devrait être ensoleillée, avec des températures n'excédant pas les 20°C dans l'après-midi. En revanche, les choses devraient être différentes samedi et dimanches. Des averses pourraient perturber la matinée de samedi et seront possibles durant l'après-midi, où le mercure est attendu à 22°C au maximum. Dimanche, la journée devrait démarrer sous le soleil avant que le ciel ne se couvre progressivement, laissant entrevoir la possibilité de pluie en fin d'après-midi ; là encore, c'est une température de 22°C qui est attendue. Course suivante : Grand Prix d'Azerbaïdjan (4-6 juin) Calendrier F1