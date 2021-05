Bottas espère une décision sur son avenir d'ici l'été

Valtteri Bottas dispute actuellement sa cinquième saison chez Mercedes AMG F1, cinq saisons lors desquelles son contrat a été renouvelé d'une année sur l'autre, sans jamais avoir la moindre perspective sur le long terme. Jadis concurrencé par Esteban Ocon, le Finlandais s'est toujours accroché à son baquet et compte bien faire de même pour 2022, malgré la menace que représente un George Russell dont le contrat actuel avec Williams aura pris fin.

Confirmé comme titulaire en septembre pour 2018, en juillet pour 2019 et en août pour 2020 et 2021, Bottas espère que ce ne sera pas plus tard cette fois. "Franchement, c'est toujours mieux quand c'est tôt", souligne-t-il. "J'ai déjà signé des contrats tôt, j'ai déjà signé des contrats si tard que cela devient presque une distraction. Mais à vrai dire, je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Et c'est une réponse honnête."

"Je me concentre juste vraiment sur ces courses, et ce moment où nous commencerons à discuter finira par venir. Mais bien sûr, quant à mon avenir, je pense effectivement que la pause d'août est une bonne date limite. Mais à vrai dire, je ne veux pas encore y penser. Je veux juste gagner des courses, c'est la seule chose à laquelle je pense."

Bottas se doit en tout cas de convaincre Mercedes de son potentiel mais n'a marqué que la moitié des points de son coéquipier Lewis Hamilton lors des quatre premiers Grands Prix de l'année (47 contre 94). Le directeur d'équipe Toto Wolff a d'ailleurs récemment révélé avoir suggéré aux membres de son écurie d'avoir avec eux une photo du principal rival afin d'accroître leur combativité, et lui-même en a deux en fond d'écran, mais n'a pas révélé qui.

Motorsport.com en a donc profité pour demander à Bottas s'il gardait une photo de Hamilton ou de Max Verstappen dans la poche. "Non", assure-t-il. "Je n'ai pas de photo de Lewis ou de Max dans la poche. En revanche, inspiré par les discussions avec Toto l'an dernier, j'ai un truc sur mon ordinateur, un fond d'écran, qui me motive chaque fois que je l'ouvre, et ce n'est pas vraiment quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif qui me rappelle toujours de leur montrer ce dont je suis capable." De quelle photo s'agit-il ? "Je ne vais pas vous le dire", se contente de répondre Bottas. Nous n'aurons pas davantage de détails.

Avec Christian Nimmervoll