Un GP de F1 au Mugello désormais "pratiquement certain"

L'idée qu'un Grand Prix de Formule 1 puisse se dérouler au Mugello semble de plus en plus à même de se concrétiser. Le circuit situé en Toscane pourrait accueillir le deuxième rendez-vous italien d'un championnat profondément chamboulé par la pandémie de COVID-19. Le calendrier ne comporte pour le moment que huit Grands Prix, tous en Europe et théoriquement à huis clos, le dernier annoncé étant précisément celui d'Italie, prévu le 6 septembre à Monza. Néanmoins le paddock pourrait se retrouver une semaine plus tard à 300 km plus au sud, au Mugello. Coïncidence parfaite, il s'agirait alors de la 1000e course de Ferrari en Formule 1.

Le maire de Florence, capitale de la Toscane, a alimenté l'espoir des tifosi en marge d'un événement qui se déroulait cette semaine dans sa ville. "Je pense que nous n'avons jamais été aussi près de la possibilité d'avoir la Formule 1 à Florence et sur le circuit du Mugello", a ainsi déclaré Dario Nardella. "Nous croisons les doigts pour qu'un deuxième Grand Prix de Formule 1 se déroule en Italie cette année. C'est pratiquement certain et, pour la première fois, nous pouvons donc avoir nos chances pour un événement qui serait historique. Il resterait dans les annales du sport automobile mondial, mais aussi dans l'Histoire de Florence."

Secrétaire général de la Commission sportive automobile italienne au sein de l'ACI, Marco Ferrari avait déjà confirmé au début du mois que le projet d'un Grand Prix de F1 au Mugello était sur la table avec Liberty Media, propriétaire de la F1. S'il venait à se confirmer, il s'agirait d'une compensation idéale pour le circuit, privé cette année du Grand Prix d'Italie MotoGP.

Si les huit premières manches de la saison sont figées, les dirigeants de la F1 travaillent sur la deuxième partie du calendrier, pour laquelle aucun scénario n'a encore été écarté. L'objectif annoncé depuis plusieurs semaines est de se rendre en Asie et/ou sur le continent américain à l'automne, avant de conclure les débats à Bahreïn et Abu Dhabi, la possibilité d'allonger la période européenne existe. Plusieurs circuits ont été intégrés à des discussions ces dernières semaines tels que Portimão, Hockenheim ou encore Imola, qui est a priori en concurrence avec le Mugello.

La semaine dernière, les Grands Prix d'Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon ont été définitivement annulés, laissant la porte ouverte à des solutions alternatives. Pour atteindre le chiffre espéré de 15 à 18 Grands Prix, Liberty Media ne manque pas d'options puisque deux manches pourraient également avoir lieu à Sotchi, deux à Bahreïn avec deux tracés différents. Le circuit de Shanghai a révélé avoir reçu une proposition similaire.

Avec Matteo Nugnes