Le GP de Monaco devrait accueillir environ 10'000 fans en 2021

Si l'édition 2020 du Grand Prix de Monaco n'avait pas résisté à la pandémie de COVID-19, les organisateurs ne transigent pas sur la tenue de la course du 20 au 23 mai 2021, et avec des spectateurs, s'il vous plaît. Bien qu'enclavée dans l'Hexagone, la Principauté est indépendante de la France et ne dépend donc pas des mesures sanitaires décidées par le gouvernement de Jean Castex. Monaco est jusque-là moins touché avec 31 morts, soit 801 par million d'habitants, contre 1474 par million côté tricolore.

Si un tel événement d'envergure n'est pas envisageable en France, la prévente des billets pour le Grand Prix de Monaco 2021 a bel et bien commencé. Tandis que les organisateurs annoncent généralement une statistique estimée à 200'000 spectateurs sur l'ensemble du week-end, les chiffres de chaque journée sont alors cumulés, et certains de ces spectateurs observent la course depuis un balcon ou un bateau. Seuls 37'000 billets sont habituellement mis en vente, dont 22'000 en tribunes, mais les zones sans places assises ne sont pas d'actualité cette année afin de permettre le respect des gestes barrières. C'est ainsi une capacité réduite qui est annoncée pour 2021 : 40% à 50% des places assises via un système de positionnement en damier, ce qui donnerait entre 8800 et 11'000 spectateurs. Cependant, des places en terrasse VIP sont également disponibles cette année, et l'affluence potentielle reste à confirmer.

Par ailleurs, si seule une dizaine de kilomètres sépare l'Italie de Monaco, les spectateurs transalpins doivent passer sur le territoire français pour rejoindre la Principauté, et un test PCR pourrait être requis, les frontières étant actuellement fermées sauf motif impérieux.

Après l'annulation du Grand Prix de Monaco 2020 et de l'épreuve historique (tenue en alternance avec la Formule E) prévue deux semaines auparavant, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour 2021 en organisant en l'espace d'un mois le Grand Prix de Monaco Historique, l'E-Prix de Formule E et le Grand Prix de Formule 1. Ainsi, c'est dans une dizaine de jours que vont commencer les festivités avec des F1 légendaires.

Rappelons que 2021 marquera la 78e édition du Grand Prix de Monaco, qui a eu lieu pour la première fois en 1929. Lewis Hamilton y est le pilote le plus victorieux du plateau, avec trois succès en 2008, 2016 et 2019, tandis que les six triomphes d'Ayrton Senna le placent en tête de la hiérarchie historique.

Avec Roberto Chinchero