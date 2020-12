Des pneus vont être placés devant le rail du crash de Grosjean

Lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean s'est accroché avec Daniil Kvyat au début de la ligne droite entre les virages 3 et 4 du circuit de Sakhir. Cela l'a envoyé à pleine vitesse et de face dans le rail de sécurité qui a été détruit dans l'incident, alors que la cellule de survie, coupée du reste de la voiture, s'est encastrée dans la protection de métal.

Le Français étant ressorti lui-même de sa monoplace avec des blessures légères, la direction de course et les organisateurs ont remplacé la section du rail concernée par des blocs de béton afin de pouvoir reprendre l'épreuve dimanche dernier. Mais depuis la course, le rail a été restauré à l'identique avant la seconde manche sur le tracé bahreïni, qui va se tenir dès ce week-end et reprendra cette portion de la piste.

Toutefois, les notes du directeur de course font état d'un changement de taille concernant les barrières de sécurité à cet endroit puisque désormais, un mur de pneus sera placé devant le rail. Mais ce n'est pas le seul changement annoncé : "Suite à un examen de la récente épreuve [...] de Bahreïn avec le directeur de course FIA de la F1, l'inspecteur des circuits de la FIA et le département sécurité de la FIA, les changements suivants vont être faits sur le Bahrain International Outer Circuit avant le Grand Prix de Sakhir."

"Deux rangées de pneus avec une bande de protection vont être installées sur le côté droit entre les virages 3 et 4. Le mur de pneus sur la droite du virage 9 sera prolongé et augmenté en épaisseur à quatre rangées de pneus avec bande de protection. Le vibreur de droite entre les virages 8 et 9 sera retiré pour réduire le risque de voir une voiture décoller dans le cadre de l'utilisation de la configuration extérieure du circuit."

"Ces changements sont en conformité avec l'Article 5 des conditions de délivrance de la Licence des Circuit FIA, et ainsi le Grade 1 actuel pour toutes les configurations du Bahrain International Circuit reste valide."

S'exprimant sur l'incident ce dimanche, et notamment sur le fait que le rail avait été détruit, Michael Masi, le directeur de course, avait déclaré : "Vu la quantité d'énergie que l'on a vue, après s'être rendus sur place et avoir tout regardé, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais la FIA analysera tout, procédera à une enquête complète de tout l'incident pour voir ce que l'on peut en apprendre, que ce soit pour la sécurité de la voiture, l'équipement du pilote, les éléments de sécurité autour du circuit."

"Tant d'énergie, il faut bien qu'elle se dissipe quelque part. Quand on regarde la voiture, la cellule de survie a fait exactement ce qu'elle est censée faire, à savoir maintenir le pilote en sécurité et indemne. Le Halo a fait ce qu'il avait à faire, d'après les premières observations. Nous étudierons l'accident pour voir s'il y a des leçons à tirer à court terme."

"Mais par rapport à l'intégrité de la barrière, il n'y a pas de réaction hâtive. Les réparations que nous avons faites [avec l'installation du mur de béton] ont été les plus efficaces qui soient, les meilleures que nous pouvions faire dans cette situation. Le circuit de Bahreïn a géré ça de manière très professionnelle, il fallait regarder ce que nous avions, quelles étaient les meilleures circonstances possibles. J'ai connu suffisamment de réparations de rail dans ma vie, mais on apprend toujours ce que l'on peut faire ou non dans une telle situation."

Ce n'est pas la première fois, cette saison, qu'un dispositif de sécurité est modifié dans une zone particulière suite à une sortie de piste violente entre deux Grands Prix se tenant sur le même circuit. Entre les Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire, en effet, un mur de pneus avait là aussi été ajouté devant le mur de béton au fond du dégagement situé à gauche de l'entrée dans le complexe Maggots-Becketts-Chapel. Victime d'une crevaison au moment de tourner à gauche, Kvyat avait perdu le contrôle de son AlphaTauri à haute vitesse et été envoyé dans ce mur alors non protégé.

