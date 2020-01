Haas annonce la présentation de sa nouvelle F1

Haas F1 présentera la cinquième monoplace de son Histoire le matin même des premiers essais hivernaux à Barcelone. L'écurie américaine donne rendez-vous pour lever le voile sur sa dernière-née le mercredi 19 février dans la voie des stands de Barcelone. Une présentation qui aura donc lieu un quart d'heure avant celle de l'Alfa Romeo, au même endroit.

Pour la quatrième année consécutive, cette F1 sera confiée à Romain Grosjean et Kevin Magnussen et équipée d'une unite de puissance Ferrari. La continuité se retrouve dans le nom, puisque Haas a confirmé qu'elle serait baptisée VF-20.

Il faut en revanche s'attendre à un changement de livrée et à un retour à des couleurs conventionnelles pour l'équipe dirigée par Günther Steiner, après une année passée en noir et or suite au sponsoring de Rich Energy, qui a toutefois capoté en milieu de saison dernière.

Haas F1 cherchera à rebondir en 2020 après avoir bouclé la plus mauvaise saison de sa jeune histoire dans la discipline. L'écurie a terminé l'an passé neuvième du championnat constructeurs avec 28 points.

À ce jour, huit écuries ont annoncé leurs plans pour la présentation de leur nouvelle monoplace. Seules les équipes Red Bull Racing et Williams n'ont pas encore communiqué sur le sujet.

Les présentations F1 2020

Date Écurie Moteur Modèle Lieu Horaire 11 février Ferrari Reggio d'Émilie 18h30 12 février Renault Paris 14h30 13 février McLaren MCL35 Woking 14 février Mercedes F1 W11 Silverstone 14 février AlphaTauri Salzbourg 19h 17 février Racing Point Mondsee 14h30 19 février Haas VF-20 Barcelone 8h 19 février Alfa Romeo C39 Barcelone 8h15 Red Bull Williams FW43

