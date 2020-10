Honda dit stop : le motoriste va quitter la Formule 1

C'est un coup de tonnerre qui retentit en Formule 1 : Honda va quitter la discipline à l'issue de la saison 2021. Le constructeur japonais a officialisé sa décision ce vendredi, mettant fin aux spéculations autour de l'avenir de son engagement en tant que motoriste. L'actuel contrat qui le liait à Red Bull Racing et AlphaTauri prenant fin au terme de la saison prochaine, celui-ci ne sera pas renouvelé et Honda ne sera plus impliqué dans la catégorie reine au moment de l'introduction de la nouvelle réglementation technique, en 2022.

Honda avait fait son retour en F1 lors de la saison 2015 en équipant McLaren, avec un projet très ambitieux mais qui a tourné au fiasco. Lorsque l'écurie de Woking a opté pour le divorce, la firme japonaise s'est tournée vers Red Bull avec une première année d'expérimentation aux côtés de Toro Rosso (2018) puis l'équipement de l'écurie mère avec à la clé les premiers podiums et les premières victoires l'an passé.

Un communiqué de Honda indique : "Honda doit diriger ses ressources vers la recherche et le développement de la future unité de puissance et des technologies de l'énergie, notamment les véhicules à hydrogène et les batteries des véhicules électriques, qui seront au cœur des technologies zéro émission."

Red Bull dans l'embarras ?

Ce retrait de Honda place le giron Red Bull dans une position délicate, puisque la structure autrichienne va devoir se mettre en quête d'un nouveau motoriste. Dans l'immédiat, les options sont sur le papier au nombre de trois : Renault, Ferrari et Mercedes. Red Bull a déjà travaillé pendant de nombreuses années avec le motoriste français, mais les relations de 2014 à 2018, pendant l'ère turbo hybride, ont tourné au vinaigre au point d'atteindre un point de non-retour. Il faudrait donc aller au-delà du ressentiment de part et d'autre pour renouer des liens, tandis que les relations avec Ferrari et Mercedes ne sont pas forcément non plus au beau fixe.

Red Bull Racing et AlphaTauri ont – comme les huit autres écuries du plateau – signé les nouveaux Accords Concorde qui les engagent en F1 pour la période allant de 2021 à 2025. Réglementairement, la FIA prévoit par ailleurs un cas de figure qui assure la fourniture moteur de toutes les écuries si jamais l'une d'entre elles se retrouve sans unité de puissance.

L'annexe 6 du Règlement Sportif de la F1 concernant les unités de puissance pour la période 2021-2025 le spécifie. Si une écurie n'a pas de moteurs, les textes imposent que le motoriste fournissant le moins d'équipes soit désigné. Dans l'état actuel des choses, il s'agirait alors de... Renault, qui n'aura plus d'écurie cliente à partir de 2021.

Les motoristes 2021