Jack et Mick Doohan en piste ensemble à Melbourne au GP d'Australie

Dans le cadre du Grand Prix d'Australie la semaine prochaine, Jack Doohan et son père, le légendaire Mick Doohan, prendront pour la première fois la piste côte à côte lors d'un tel événement à l'occasion de démonstrations organisées par l'écurie Alpine et par les promoteurs de l'épreuve.

Réserviste de l'équipe française, Jack Doohan va se voir confier le volant de la Benetton B200 à moteur V10 de la saison 2000, conçue dans les ateliers d'Enstone et pilotée à l'époque par Alexander Wurz et Giancarlo Fisichella. Simultanément, Mick Doohan enfourchera une Honda RC213V pour célébrer les 30 ans du premier de ses cinq titres consécutifs, acquis entre 1994 et 1998.

Les deux hommes seront en piste sur le tracé de l'Albert Park à trois reprises durant le week-end : le samedi matin, le samedi après-midi et le dimanche midi avant la course.

"Avant tout, merci à l’Australian Grand Prix Corporation et à la Formule 1 pour cette incroyable opportunité", se réjouit Mick Doohan, 58 ans. "C’est toujours un véritable plaisir de reprendre le guidon d’une moto lors de ce type d’événements. Cela fait trente ans depuis mon premier titre mondial en 1994. Le temps passe tellement vite que je vais désormais partager la piste avec mon fils et ce sera un moment vraiment spécial pour nous deux."

"Je continue de soutenir Jack et ses efforts pour qu’il atteigne son objectif de carrière, à savoir courir en F1. Nous sommes tous les deux impatients de faire le spectacle devant nos compatriotes au Circuit de l’Albert Park de Melbourne durant le week-end du Grand Prix."

Mick Doohan au GP d'Espagne 1995. Photo de: Repsol Media

En 1994, au guidon d'une Honda NSR500, Mick Doohan avait survolé ce qui était encore la catégorie 500cc en décrochant neuf victoires, dont six consécutives, et en terminant systématiquement sur le podium.

"Je suis tellement impatient de partager la piste avec mon père sur l’Albert Park durant le week-end du Grand Prix d’Australie", confie Jack Doohan. "Ce sera la première fois que nous serons sur le même tracé, lui au guidon d’une moto et moi au volant d’une monoplace, donc cela s’annonce incroyablement spécial."

"C’est une superbe occasion de célébrer son palmarès devant les fans australiens. De mon côté, c’est une opportunité unique de piloter une Formule 1 sur un circuit si emblématique. J’espère que ce sera la vraie voiture actuelle l’an prochain, c’est mon objectif et je travaille dur pour atteindre mon rêve ultime !"