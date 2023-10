Leclerc encouragé par l'impact des dernières évolutions Ferrari

Au Grand Prix du Japon, Ferrari a lancé des évolutions majeures, comprenant un nouveau plancher et un diffuseur révisé. L'objectif était notamment de rendre la SF-23 plus stable et constante lors des relais de course, ce qui posait jusqu'alors des problèmes à Charles Leclerc. Ce dernier se réjouit justement des progrès réalisés avec ces nouveautés, lui qui a signé la pole position à Austin même si la course s'est moins bien passée avec une stratégie à un arrêt qui n'a pas fonctionné et une disqualification en raison de l'usure excessive du patin sous la monoplace.

"Globalement, c'est exactement ce dont je me plains depuis le début de la saison, lorsque l'on avait une voiture très inconstante", explique Leclerc. "Une fois que l'on a du survirage, on perd beaucoup d'adhérence, et c'est exactement ce que traitent ces évolutions. Cela m'a aidé à gagner un peu de confiance et à régler la voiture d'une manière que je préfère, ainsi qu'à avoir un train avant un peu plus fort, ce qui est habituellement quelque chose que j'apprécie. Je me sens plus à l'aise avec la voiture depuis, mais il reste quelques courses et pas mal de travail à faire. Il faut continuer à travailler dur, mais on a bien avancé, c'est clair."

Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari

Leclerc devrait précédemment composer avec des réglages favorisant le sous-virage, ce qui ne jouait pas en sa faveur, mais les dernières évolutions lui permettent de faire moins de compromis quant à l'équilibre de sa monoplace. Il semble ainsi avoir pris l'avantage sur son coéquipier Carlos Sainz en matière de performance, notamment en qualifications, exercice où il a plus de deux dixièmes d'avance en moyenne sur les cinq séances disputées depuis lors (shootout compris).

"Nous pouvons peaufiner, et nous pouvons trouver un compromis et une bonne solution, ainsi qu'un bon équilibre pour les deux côtés du garage", précise le directeur d'équipe Frédéric Vasseur. "On parle de centièmes de seconde. Charles était en pole à Spa devant Carlos avec l'ancien package, et tous les week-ends depuis Spa, on parle de centièmes de seconde. Ce n'est pas que l'on change complètement d'approche : parfois le pilote fait une erreur, parfois nous faisons des erreurs au niveau des réglages, mais nous sommes dans la bataille au dixième près – du moins en qualifications."

Avec Adam Cooper

