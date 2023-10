Le GP de Mexico prend des mesures sécuritaires dans le paddock F1

L'an passé, le nombre de fans et de VIP dans le paddock de la Formule 1 avait mené à des problèmes de sécurité au Grand Prix de Mexico : les spectateurs envahissaient les hospitalités et accostaient les pilotes. Pierre Gasly avait remarqué que son sac à dos avait été ouvert, et certains de ses pairs s'étaient plaints que le paddock était bondé. Gasly a soulevé le problème de nouveau au Grand Prix d'Italie, où des inconnus ont frappé à sa porte dans l'hospitalité Alpine.

Bien que la Formule 1 s'efforce de devenir plus accessible, surcharger le paddock peut avoir l'effet inverse puisque cela peut inciter les pilotes à y passer le moins de temps possible. Les organisateurs du Grand Prix de Mexico ont entendu les revendications des pilotes et ont travaillé avec la F1 pour réduire le nombre de personnes dans le paddock ce week-end.

"Nous avons travaillé main dans la main avec la Formule 1 pour voir comment réduire les demandes", indique Rodrigo Sanchez, directeur marketing de la course. "Il y a beaucoup de demandes des écuries et des sponsors, et nous devons trouver le moyen de maintenir ces listes aussi petites que possible afin d'avoir un environnement bien plus confortable dans le paddock."

Les organisateurs ont par ailleurs réalisé une campagne marketing appelant les spectateurs à être plus respectueux vis-à-vis des pilotes, avec l'objectif de leur faire comprendre que le paddock est en premier lieu un espace de travail. Des affiches publicitaires géantes incitent les fans à laisser les rivalités aux pilotes sur la piste.

Une bannière du Grand Prix de Mexico

"Le paddock est un espace de travail pour les pilotes et pour les écuries", poursuit Sanchez. "Les rares qui ont le privilège de pouvoir entrer dans cette zone du circuit à l'accès restreint devraient savoir comment se comporter d'une certaine manière et avoir une attitude exemplaire. Sinon, la course ne peut pas marcher."

Ces mesures sont prises dans un contexte où Max Verstappen, coéquipier de Sergio Pérez, a été hué sur le podium du Grand Prix des États-Unis, dans le Texas, non loin du Mexique. Selon nos informations, Red Bull a accru ses mesures de sécurité afin de protéger Verstappen et d'autres membres clés de l'équipe – protocole également en vigueur pour la course à domicile du Néerlandais, à Zandvoort.