Un disque de frein "explosé" a mis fin à la course de Magnussen

Seizième en fin de course à Austin en dépit d'un bon départ, Kevin Magnussen n'a pas eu le temps de voir l'arrivée, puisque ses freins ont lâché dans le 55e des 56 tours et que sa monoplace a terminé dans le bac à graviers. Peu avant, son équipe lui avait demandé d'ajuster l'équilibre de ses freins. Une fois immobilisé, il a déclaré "je vous l'avais dit" à son ingénieur, au sujet de problèmes rencontrés au freinage depuis le départ.

"J'ai eu une pédale un peu longue pendant toute la course et je leur demandais d'y jeter un œil, mais ils ne pouvaient rien me dire et les températures étaient bonnes, donc j'ai juste continué à rouler, et le disque a explosé", a détaillé le pilote Haas. "Le disque a explosé, donc je n'avais plus de disque de frein !"

Au moment de la casse, Magnussen était 16e, malgré un bon départ et un premier relais passé dans le top 10. Il avait même occupé la neuvième place pendant quelques tours après l'abandon de Sebastian Vettel : "J'ai même dépassé une Red Bull, ce qui était bien. Je n'étais pas du tout à ma place, et après j'ai commencé à reculer dans le classement."

Comme souvent cette saison, la Haas VF-19 n'a pas affiché un rythme de course correct et le Danois est sorti du top 10 au neuvième tour. Au terme d'une course passée à reculer dans le classement, il manque encore les points, comme ce fut le cas à chaque course depuis la pause estivale, à l'exception de la Russie, où il a obtenu les deux seules unités inscrites par Haas après l'été.

"Je savais qu'après quelques tours, ça n'allait pas durer", poursuit-il. "En plus, les pneus ont surchauffé lorsque j'ai essayé de garder ma place, ils sont morts. Vous devez économiser les pneus pour que ça se stabilise, et je ne peux pas le faire, ils finissent par me dépasser, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun espoir. Je ne dis pas ça au sujet de notre situation, mais c'est un boulot perdu d'avance d'essayer de m'accrocher à ma position."