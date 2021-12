"Ça a été manipulé" : le message de Hamilton puis le silence total

Battu par Max Verstappen au terme d'un dernier tour qui restera dans l'Histoire au Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton est longtemps resté silencieux après l'arrivée. Le septuple Champion du monde avait dominé la quasi-totalité de l'épreuve, avant que l'intervention de la voiture de sécurité, le choix stratégique de Red Bull et la relance de la course ne fassent de lui une proie à la merci du futur Champion du monde.

Pendant les événements, les communications radio ont été extrêmement réduites entre le pilote Mercedes et son écurie. Néanmoins, il a réagi à quatre virages du drapeau damier, quand il a pris conscience qu'il ne pourrait plus reprendre la tête de la course à son adversaire. "Ça a été manipulé, mec", a-t-il lancé à la radio. Un message qui n'a pas été retransmis en direct sur le signal international mais qui a pu être entendu via la caméra embarquée diffusée sur F1 TV.

Pendant l'intervention de la voiture de sécurité, les discussions entre Hamilton et Mercedes se sont concentrées essentiellement sur le rythme de la voiture de sécurité, que le Britannique jugeait trop lent. Puis l'ingénieur de course Peter Bonnington a indiqué à son pilote que le directeur de course, Michael Masi, laissait les retardataires positionnés entre Hamilton et Verstappen se dédoubler. La course a ensuite été relancée pour le dernier tour. "La voiture de sécurité rentre dans ce tour, prépare juste tes pneus, tu pourras dépasser dans chacune des lignes droites, un tour à faire", a précisé Bonnington.

Une fois le drapeau vert agité, il n'y a pas eu un seul échange radio entre Hamilton et le muret des stands, jusqu'à sa courte intervention dénonçant une manipulation. Juste après le drapeau à damier, Bonnington est intervenu : "Je suis juste sans voix Lewis, absolument sans voix". Hamilton n'a pas répondu, restant silencieux tout au long du tour d'honneur, durant lequel Bonnington est intervenu une dernière fois – et trop tard – pour lui dire d'immobiliser sa monoplace sur la grille.

Une fois arrêté dans le parc fermé, Hamilton est resté dans sa voiture pendant près de deux minutes, dans une attitude similaire à celle que l'on avait observée au Grand Prix d'Azerbaïdjan, quand une erreur au dernier restart l'avait fait terminer hors des points.

Les seuls mots prononcés par Lewis Hamilton publiquement l'ont été au micro de Jenson Button, après avoir félicité Max Verstappen et avant la cérémonie du podium. Par la suite, il ne s'est pas présenté à la traditionnelle conférence de presse FIA, ni devant les autres médias.

Toto Wolff, directeur de l'écurie allemande, a également refusé de s'exprimer dimanche soir, y compris après la décision des commissaires de rejeter les réclamations de Mercedes. "Je ne veux rien dire", a-t-il simplement indiqué à Motorsport.com en quittant le circuit. De même, le stratège James Vowles et le directeur de l'ingénierie piste Andrew Shovlin n'ont répondu à aucune question, contrairement à leurs habitudes.

Ce choix du silence total semble parti pour durer tant que Mercedes n'aura pas pris de décision définitive sur la suite à donner. L'écurie a annoncé dimanche soir son intention de faire appel du rejet de sa réclamation, et a désormais jusqu'à jeudi soir pour formaliser cet appel ou pour décider d'en rester là. C'est également jeudi soir qu'aura lieu, à Paris, le gala FIA de fin d'année où devront être présents Lewis Hamilton pour sa deuxième place au championnat et Toto Wolff puisque son écurie a remporté le titre constructeurs.

Avec Adam Cooper