McLaren et ses sponsors : pontons instables !

Partenaire principal de McLaren, "A Better Tomorrow" est un peu à British American Tobacco (BAT) ce que "Mission Winnow" est à Philip Morris : un label sans véritable but concret, qui tend à "accélérer la transformation" du marché du tabac traditionnel vers une consommation de produits sans nicotine ou à accoutumance "réduite"… et accessoirement promouvoir une enseigne qui vend encore des cigarettes (dont la publicité est interdite en Formule 1 depuis 2007) par des moyens détournés.

À la différence de Philip Morris avec Ferrari, BAT profite de ces espaces sur la McLaren pour faire la publicité de ses propres produits qui passent sous le radar de la législation anti-tabac. C’est ainsi qu’on retrouve Vuse, marque de cigarettes électroniques, et Velo, qui propose des sachets... de nicotine à consommer par voix orale. On a pu retrouver les logos de ces marques, ainsi que "A Better Tomorrow" lors des Grands Prix où la législation locale sur le tabac était la moins radicale. A contrario, aucun de ces labels n’a eu la moindre chance de s’afficher dans un pays comme la France, où la législation anti-tabac est particulièrement stricte.

Si l’apparition de ces logos sur les pontons de la MCL35M n’est pas surprenante compte-tenu du partenariat fort entre BAT et McLaren, d’autres marques plus étonnantes, voire carrément obscures, se sont distinguées sur la monoplace de Woking en 2021. On y retrouve, dans le désordre : une chaîne de supermarché mexicaine (OXXO), une marque de livraison à domicile colombienne (Rappi), un restaurateur d’aires d’autoroute et d’aéroports (Autogrill) et même… un festival de musique belge (TomorrowLand).

Cette vidéo en tête d’article revient visuellement sur les différents sponsors que la McLaren MCL35M a vu apparaître sur ses pontons en 2021.

Lire aussi : La F1 gardera plus d'argent à mesure que les teams prospéreront