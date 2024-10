Michael Andretti cède les commandes de l'écurie familiale

Depuis la semaine dernière, Michael Andretti n'est plus à la tête des activités d'Andretti Global. À 62 ans, l'ancien pilote et fils de Mario Andretti a pris du recul et ne gère plus les affaires quotidiennes de l'entreprise familiale, à la renommée indiscutable en sport automobile, particulièrement outre-Atlantique.

L'équipe Andretti conserve une histoire majoritairement liée à l'IndyCar mais elle a su se diversifier au fil des années, s'impliquant même jusqu'en Formule E. Depuis plus de trois ans, Michael Andretti tentait de concrétiser son rêve d'un engagement en Formule 1 mais a échoué à racheter Sauber en 2021, puis à convaincre la discipline de devenir la 11e écurie du plateau. Et ce malgré un partenariat avec General Motors via Cadillac et un dossier approuvé par la FIA.

Les espoirs d'Andretti Global d'accéder un jour à la catégorie reine demeurent, mais Michael Andretti n'en sera plus le principal artisan. Il promet toutefois d'en rester un ardent défenseur, lui qui conservera un rôle non exécutif mais de conseil auprès de la structure.

"Je suis né compétiteur", rappelle-t-il. "Dès mon plus jeune âge, je n'ai rien connu d'autre que la vitesse. Être un 'fils de', même si j'en suis fier, a placé la barre très haut, et une fois que j'ai appuyé sur l'accélérateur, je n'ai jamais regardé derrière moi. Je n'ai reculé devant rien pour réussir. J'ai piloté par passion et amour du sport, mais j'ai gagné par peur de perdre. Le rêve de gosse de mon père est devenu ma destinée et ensemble, nous avons bâti un héritage et une entreprise familiale."

"Lorsque j'ai commencé à moins courir, j'ai décidé de créer un espace qui inspirerait les futurs pilotes à aller plus vite que moi. Je pense qu'avec l'aide de gens passionnés et qualifiés, j'ai réussi à le faire. Ces vingt dernières années, notre équipe a connu des hauts et des bas. Nous avons atteint un niveau international qui, je crois, est encore inégalé en sport automobile, et nous avons vu certains des plus grands talents courir en portant fièrement le logo Andretti."

"Beaucoup de mes meilleurs souvenirs ont été vécus à la tête de cette entreprise, et je suis très fier de ce que nous avons construit. Mais des décennies à 100 à l'heure, ça ne se fait pas sans sacrifice, et après mûre réflexion au cours des derniers mois, j'ai décidé de prendre un peu de recul. J'ai occupé un rôle opérationnel quotidiennement avant même de quitter définitivement le baquet d'une voiture de course, et il est temps désormais de passer le relais à mon partenaire et ami, Dan Towriss."

Justifiant en grande partie ce changement important comme une volonté de se consacrer à sa famille, Michael Andretti promet toutefois qu'il ne va pas déserter totalement les circuits.

"Je ne m'en vais pas pour autant", prévient-il. "Je servirai de conseiller à l'équipe et je serai disponible pour l'aider autant que je le pourrai. On me verra peut-être moins sur les circuits, mais sachez que ma passion et mon soutien resteront inébranlables. [...] Ce n'est pas un au revoir, c'est simplement une page qui se tourne."