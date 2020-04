Faut-il modifier la piste de Melbourne ?

Melbourne est devenu un rendez-vous incontournable du Championnat du monde de Formule 1, présent au calendrier sans discontinuer de 1996 à 2019, jusqu'à l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie due au nouveau coronavirus. L'ambiance de rentrée des classes qui règne en Australie et les caractéristiques de ce circuit semi-urbain sont généralement très appréciées, mais les dépassements sont rares sur cette piste plutôt étroite et dépourvue d'épingle.

La surface de la piste n'a pas été refaite depuis la première édition il y a 24 ans. L'Australian Grand Prix Corporation compte donc s'y atteler en 2021 ou en 2022 et pourrait profiter de cette rénovation pour adapter le tracé.

D'après Daniel Ricciardo, l'Albert Park est "un peu comme Monaco : ,c'est un plaisir d'y rouler seul, mais pour dépasser le dimanche, ce n'est pas toujours le meilleur circuit au calendrier". Le pilote Renault a ajouté : "On nous a demandé – j'imagine à quelques-uns d'entre nous – si nous pensions que la piste devrait être modifiée : on nous a dit qu'il y avait des endroits où elle pourrait être élargie, ou bien l'angle de certains virages pourrait être changé, pour tenter de les ouvrir ou de créer de plus grandes zones de freinage – en somme, davantage d'opportunités de dépassement. Je pense que c'est l'objectif souhaité."

"Je suis clairement pour, notamment car nous utilisons ce tracé depuis un moment. Si quelques virages changeaient pour améliorer le spectacle le dimanche, je pense que nous serions tous d'accord."

Les Formule 1 actuelles sont les plus véloces de l'Histoire, ce qui peut être spectaculaire mais ne s'avère pas forcément favorable aux dépassements, comme l'a souligné Lewis Hamilton : "En particulier maintenant, alors que nous sommes de plus en plus rapides, j'imagine que l'on risque probablement de voir moins de dépassements. Nous avons davantage d'appui et de traînée, ce qui affecte encore davantage la voiture de derrière."

"Je suis donc enthousiaste à l'idée de modifications très cool. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils devraient faire au tracé actuel – rien que le prolonger, cela ferait une grande différence. Je ne sais pas quelle est la réponse à apporter, mais je suis pour."

Quant à Sebastian Vettel, il trouverait "triste de changer, d'une certaine manière" et a proposé que l'AGPC attende d'analyser l'impact de la nouvelle réglementation technique – désormais retardée à 2022 – avant d'engager des travaux coûteux. Rappelons que l'an prochain, les écuries seront contraintes d'utiliser leurs monoplaces 2020, dans l'objectif de réduire les coûts.

"Je comprends l'objectif, mais je ne sais pas. [La nouvelle réglementation] est censée changer beaucoup de choses dans les batailles, il serait donc peut-être sage de l'attendre avant de rénover toute la piste. Ce pourrait aussi être l'option la moins coûteuse : dépensons de l'argent pour les voitures avant de le faire pour le circuit. S'ils rendent le tracé encore plus sympa, tant mieux, mais généralement, ces choses-là ne se finissent pas si bien", conclut le pilote Ferrari, qui n'est visiblement pas convaincu par le travail des architectes des circuits.

Cependant, l'on ne sait pas encore si l'annulation du Grand Prix d'Australie 2020 va changer la donne quant à la rénovation de la piste de l'Albert Park.