Netflix a annoncé la date de la saison 2 de Drive to Survive

Après une première saison remarquée, au point que d'aucuns ont lié un certain regain de popularité de la Formule 1 auprès d'un public plus jeune et moins habitué à la discipline à sa parution, la seconde mouture de "Drive to Survive" sera disponible sur Netflix le 28 février en France. Comme l'an passé, la diffusion de cette saison interviendra donc en fin d'intersaison, quelques jours avant le Grand Prix d'Australie qui se déroulera du 12 au 15 mars.

Peu d'informations sont connues au sujet de cette seconde saison pour le moment, si ce n'est qu'elle devrait compter neuf épisodes contre dix l'an passé. La principale nouveauté sera l'implication de Mercedes et Ferrari, qui avaient refusé la venue d'équipes de tournage en leur sein pour la saison 1, tournée en 2018. En 2019, au contraire, les caméras ont eu accès aux deux structures, Mercedes ayant même expliqué que la course lors de laquelle Netflix avait eu accès aux coulisses était le Grand Prix d'Allemagne, qui s'était avéré particulièrement mauvais pour le constructeur allemand qui y fêtait ses 125 ans en compétition automobile et n'avait rapporté que deux points au terme d'une course pluvieuse et chaotique. Netflix avait également suivi Renault en coulisses lors du Grand Prix de France.

Outre la présence de caméras en interne, les écuries mettent également à disposition des membres de leur staff et leurs pilotes pour qu'ils répondent à des interviews face caméra qui servent à étoffer la narration. La première saison avait été bien accueillie même si l'aspect romancé de certains épisodes et la superficialité du traitement de certains sujets avaient été mis en avant, tout en rappelant que cette série s'adresse avant tout au grand public.

