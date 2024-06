Ocon : Mon Alpine est "beaucoup plus lourde" que celle de Gasly

Éliminé en Q1 des qualifications du GP du Canada 2024 de F1, et renvoyé à la toute dernière place par sa pénalité de cinq positions liée à l'incident de Monaco, Esteban Ocon a évoqué après sa séance un problème de poids sur son Alpine A524.

"Il nous a manqué plusieurs choses", a-t-il ainsi expliqué au micro de Canal+. "La première, c'est qu'on a eu du trafic à deux reprises dans le tour . C'est hyper serré, donc on perd un petit dixième sur le virage 6 et 7 avec [George] Russell devant. Il n'y a rien qu'il ait pu faire, mais ça dévente donc forcément j'ai perdu un petit dixième là-dessus. Puis, pour démarrer le tour, il y a eu un gros bouchon avant, j'ai dû me parker, attendre longtemps et ce n'était pas le bon début de tour. L'autre chose, c'est qu'on a un souci avec le poids, de notre côté, depuis un certain moment. Donc il faut qu'on essaie de gérer ça au mieux sur les prochaines courses."

Interrogé plus en détail sur ce "souci" lié au poids, il a ensuite précisé devant la presse internationale : "Cela fait quelques courses que ma voiture est beaucoup plus lourde que celle de Pierre. Nous ferons une rotation au cours de l'année. C'est très clair, mais c'est le cas depuis Miami. Quand toutes ces choses s'additionnent, il est difficile de passer la Q1." Puis il a ajouté : "Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il s'agit de quelques kilos."

Amené à évoquer ce sujet à son tour, Pierre Gasly a reconnu qu'il y avait bien une différence en sa faveur tout en atténuant l'ampleur : "Oui, j'étais plus léger au début de l'année et ensuite, évidemment, nous échangeons des pièces, donc j'ai un kilo de moins ou quelque chose comme ça. C'est quand même très proche."

Gasly a pour sa part passé l'écueil de la Q1 pour signer le 15e temps en Q2.

Avec Filip Cleeren et Pablo Elizalde