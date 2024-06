Russell s'est "penché sur les données" d'Hamilton pour signer la pole

Lewis Hamilton avait l'air de bien maîtriser son environnement lors de la dernière séance d'essais libres à Montréal, puisque le Britannique a terminé la séance avec près de quatre dixièmes d'avance sur la Red Bull de Max Verstappen et son coéquipier George Russell. C'est cet avantage de rythme qui a incité ce dernier à creuser un peu plus ce que faisait le septuple Champion du monde.

Après avoir analysé les données de son coéquipier pour mieux comprendre sa monoplace, Russell a affirmé que ce qu'il avait appris l'avait aidé à s'assurer la première place, alors que Hamilton a finalement terminé septième.

"Ce matin, Lewis était absolument en train de voler et il était bien devant moi", a expliqué Russell après avoir signé la pole position. "J'ai dû me pencher sur ses données pour essayer de comprendre ce qu'il faisait différemment. Et, pour être honnête, cela m'a beaucoup aidé. Je suis tellement heureux que nous ayons pu y arriver, parce que j'ai l'impression que nous le méritons avec tout ce travail acharné que nous avons fait. La voiture s'est comportée merveilleusement bien ce week-end."

La première pole position de Mercedes depuis le Grand Prix de Hongrie la saison passée est intervenue après l'introduction d'un nouvel aileron avant, destiné à améliorer l'équilibre entre les virages à haute et à basse vitesse. Russell a admis que ce résultat avait donné un énorme coup de fouet à toute l'équipe, qui a eu du mal jusqu'ici à progresser avec la génération actuelle de voitures à effet de sol.

"Quelle effervescence", a déclaré Russell. "Cela faisait longtemps que nous n'avions pas connu ce sentiment. Il y a tellement de travail dans les coulisses de Brackley et Brixworth, et cela faisait un petit moment que nous n'étions pas capables de revenir dans la bataille. J'ai presque eu l'impression que tout ce travail n'avait pas porté ses fruits."

"Je pense que nous avons beaucoup lutté contre le sous-virage auparavant. L'année dernière, nous avions beaucoup de survirage, et nous avons essayé de trouver le juste milieu entre ce que nous avions l'année dernière et ce que nous avons cette année. J'ai l'impression que nous sommes en train de trouver ce juste milieu en ce moment. J'ai l'impression que c'est quelque chose que nous disons depuis longtemps, en toute honnêteté. Mais il y a vraiment un sentiment de soulagement de voir que cela se traduit par une pole position."

George Russell a obtenu la pole position bien qu'il ait réalisé exactement le même temps au tour que Max Verstappen. Cependant, le Britannique s'est retrouvé à la première place parce qu'il a réalisé son tour avant celui du Néerlandais. Le pilote Red Bull a estimé que la deuxième place n'était pas une raison pour être contrarié, Mercedes étant clairement en tête sur la base de son rythme au début des qualifications.

"La Q3 a été en deçà pour Mercedes", a déclaré le Néerlandais. "Alors, être dans le même temps au tour, c'est génial. Avec le recul, je pense que quand on regarde leur rythme pur, je prends la deuxième place. Après la Q2, j'ai vu leurs chronos et je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance que je puisse faire la même chose. Bien sûr, il y a eu un peu de pluie entre les deux, quelques gouttes ici et là, mais je pense que dans l'ensemble, le week-end a été, encore une fois, un peu désordonné de notre côté, avec trop de petits problèmes."

"À partir de là, nous avons essayé de trouver le meilleur équilibre possible avec la voiture. Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre en qualifications, j'en étais assez satisfait, mais nous devons être capables d'avoir des week-ends plus propres sans problèmes, et cela nous aidera un peu."