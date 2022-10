Ocon estime avoir réalisé son meilleur week-end de la saison

Charger le lecteur audio

Esteban, vous avez apprécié cet après-midi difficile ?

C'était vraiment difficile. Je regardais plus derrière moi que devant dans cette course. On savait que ce serait dur de maintenir les Mercedes derrière. Mais on l'a fait, alors je suis très, très heureux. Vu les conditions au départ, on ne pensait pas pouvoir marquer de points, mais au final, c'est une bonne journée pour nous.

Avez-vous vu Carlos Sainz sortir de la piste devant vous ?

J'ai freiné et j'ai dit à l'équipe qu'il y avait une Ferrari dehors.

Après il y a eu le tour derrière la voiture de sécurité. Avez-vous vu la grue ?

J'ai vu la grue sur le côté. Bien sûr, la vitesse était très lente, car j'étais quatrième. Donc la visibilité était encore bonne. Mais j'imagine comment ça pouvait être pour ceux qui étaient derrière. Et clairement, c'est inacceptable d'aller vite avec une grue sur la piste et une visibilité si basse. Je pense que l'on a perdu assez d'amis comme ça. Mais je pense que la FIA a fait du bon boulot sur le jugement des conditions. C'était super car au départ on ne pouvait pas voir, et ils ont très bien utilisé la fenêtre météo pour pouvoir relancer. C'était parfait.

Il y a eu beaucoup de discussions récemment au sujet des grues en piste…

Oui, les gens de la direction de course le savent aussi. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc je ne ferai pas vraiment de commentaire de mon côté, j'allais à très faible vitesse. Je laisse ceux qui étaient derrière raconter ce qui s'est passé.

Comment était la visibilité lors de la relance ?

Ça allait, je dirais. Cinq minutes avant, je ne crois pas qu'on aurait pu repartir. C'est pourquoi je dis que ça a été très bien géré, car ce n'est pas facile à faire. Je pense que Bernd [Mayländer, pilote de la voiture de sécurité] et l'équipe médicale ont fait des tours, ils savent quelles conditions il nous faut, et ils ont fait du bon boulot.

Esteban Ocon a signé son meilleur résultat de l'année.

Comment était la gestion pneumatique pendant la course ?

J'ai énormément géré, car j'avais Lewis derrière. Mais il y a beaucoup de choses à revoir pour nous pour essayer de comprendre d'où venait cette dégradation, car elle était assez énorme.

Vous reprenez des gros points à McLaren, c'est ce qu'il vous fallait…

Oui, exactement. Je m'attendais à un zéro, mais on est heureux de finir la course et de marquer des bons points.

Le nouveau plancher apporte-t-il de bonnes choses ?

Oui, je crois que c'était une question de temps pour que l'on puisse vraiment montrer ce dont la voiture est capable. On a pu le faire tout au long du week-end : on était rapides dans toutes les conditions. Et c'était génial. C'était un pur plaisir de piloter cette voiture en qualifications, et en course il y a des petites choses à revoir mais on a marqué des points, et c'était important.

Est-ce votre meilleure course de l'année ?

Je pense que le week-end dans son ensemble l'est, probablement.