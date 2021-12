Ocon a perdu une partie de son fond plat avant l'arrivée

Très longtemps troisième du Grand Prix d'Arabie saoudite, Esteban Ocon a vécu une terrible désillusion dimanche quand il a perdu sa place sur le podium pour un dixième de seconde, dans le tout dernier tour de la course. Grand bénéficiaire des deux relances après drapeau rouge, le Français a parfaitement géré sa course puis a résisté aux assauts de Valtteri Bottas avec brio, avant de s'incliner finalement sur la ligne d'arrivée face au Finlandais.

Le pilote tricolore, "frustré et très triste", n'a pas caché qu'il lui fallait désormais digérer cette déception, en dépit d'une quatrième position qui demeure évidemment un excellent résultat et conforte un peu plus encore la cinquième place d'Alpine au championnat constructeurs. Il regrette surtout le scénario des deux derniers tours, où une chute de performance significative lui a finalement coûté cher.

"Nous avons soudainement perdu beaucoup de performance dans les deux derniers tours", révèle Esteban Ocon. "Il y a eu beaucoup de contacts dans cette course. Au premier départ, il y a eu un contact avec Tsunoda, et puis il y a eu celui avec Lewis [Hamilton, au restart]. Nous avons perdu un gros morceau du fond plat à deux tours de la fin, et j'étais beaucoup plus lent. J'ai perdu énormément de grip à l'arrière et je pensais juste que ça venait de la dégradation des pneus."

"J'ai donc dû tirer beaucoup sur la batterie pour rester devant Valtteri. Et puis en arrivant au drapeau à damier, en gros nous n'avions plus [d'énergie] hybride. C'est pourquoi nous ne pouvions plus rester devant lui. C'est dommage d'avoir perdu autant de performance dans les deux derniers tours, mais on ne peut pas tout avoir, évidemment."

Jusque-là, tout avait souri à Ocon : le choix d'Alpine de ne pas le faire rentrer sous régime de voiture de sécurité, ce qui lui a permis de changer de pneus ensuite sous drapeau rouge, puis le premier restart où il a bénéficié de l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, le plaçant en "pole" pour la relance.

Ce deuxième restart, le Français l'a abordé avec beaucoup de sagesse, conscient des enjeux de la lutte pour le titre, mais il n'a toutefois pas pu éviter le contact qui a endommagé l'aileron avant de Lewis Hamilton.

"Je me disais qu'ils allaient être agressifs l'un envers l'autre, mais ils m'ont touché aussi au même moment", raconte Esteban Ocon. "Je m'attendais à ce que ce soit une rude bagarre dans les premiers virages et de toute manière, je n'ai jamais eu l'intention de rester devant eux. Je savais qu'ils allaient être beaucoup plus rapides donc je les ai laissés filer tous les deux. J'essayais vraiment de ne pas perdre mon temps, j'essayais d'être le plus rapide possible et c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Après ça, nous devions garder cette troisième place."