Une "petite satisfaction" pour Ocon, mais "il en faut plus"

Comme à Melbourne, Esteban Ocon est parvenu à hisser son Alpine en Q2 lors des qualifications du Grand Prix du Japon. Comme à Melbourne, il n'a ensuite pas pu faire mieux que 15e. Une "petite satisfaction" malgré tout, tant les choses s'annonçaient mal pour l'écurie française sur le tracé de Suzuka.

"En regardant avant la séance, ça paraissait impossible pour nous d'aller en Q2", explique le pilote tricolore. "C'est pourquoi je dis que c'est une petite satisfaction, car c'est un peu inattendu. Ce n'était pas possible pour nous d'améliorer [en Q2] et nous sommes encore loin de la Q3. On doit continuer à creuser, et espérons qu'il se passe des choses demain pour entrer dans les points."

L'Alpine A524 dispose ce week-end de ses premières évolutions, mais elles sont encore insuffisantes à ce stade pour franchir un gros cap en performance pure. Le nouvel aileron avant, plus léger, "améliore l'équilibre" selon Esteban Ocon, qui insiste toutefois sur le fait qu'il "en faut plus" sur une monoplace aux déficits encore nombreux : "C'est un petit peu partout honnêtement, il y a beaucoup de détails qui nous mettent en difficulté. Je ne pense pas qu'il y ait une faiblesse majeure, c'est assez moyen partout, je dirais".

Ce que retient Esteban Ocon dans cette situation, c'est le travail effectué dans l'ombre et l'exécution de son côté du garage. Un point qu'il souligne pour la progression observée en la matière et qu'il garde en tête pour le moment où sa monoplace gagnera en performance à mesure qu'elle fera l'objet de développement.

"En EL3 j'étais vraiment mécontent de la voiture, on a changé des tonnes de choses", révèle-t-il. "C'est ce qui nous donne confiance dans ce que l'on fait. Car ça a fonctionné dans la bonne direction en qualifications. Je pense que nous avons maximisé le potentiel, c'est bien. Et je suis fier du travail que nous faisons depuis quelques week-ends maintenant."

"Il y a une satisfaction personnelle et un boost de confiance pour l'équipe avec ce que nous faisons actuellement. C'est un peu décevant que ça ne se voit pas, car nous n'avons pas une voiture rapide. Mais c'est exactement ce que je dis aux gars. Car je pense que nous maximisons le potentiel, ce que nous ne faisions pas l'an dernier. De ce côté, c'est bien. Mais il y a un peu un arrière-goût."

Gasly patine

Pierre Gasly a été éliminé en Q1. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, lui, affiche évidemment une mine moins satisfaite après un nouvel échec dès la Q1. Placé 17e sur la grille de départ, il cherche principalement à comprendre le manque de motricité qui a gâché chaque tour rapide.

"On fait un bon premier secteur, la voiture était bien dans les virages 2, 3, 4, et à partir du 5 je commence déjà à sentir les pneus arrière qui glissent, et à partir du 7 je commence à prendre des petits snaps", décrit-il au micro de Canal+. "Et dès la traction du 9, je prends un énorme snap, dans le 10 je patine, je patine partout et tout au long du tour ça se dégrade. J'ai l'impression que l'on surchauffe les pneus beaucoup trop tôt dans le tour. On va voir s'il y a quelque chose de différent à faire dans le tour de chauffe, parce que la dégradation sur le tour a été énorme."

"Pour l'instant, le ressenti était assez clair, après il va falloir qu'on analyse ça avec l'équipe. On sait que demain ce sera une course où il y aura plusieurs stratégies possibles, on connaît les voitures avec lesquelles on se bagarre devant nous. On va avoir besoin d'un peu de chance pour remonter et essayer d'aller chercher un résultat mais voilà, il va falloir travailler, analyser et comprendre comment on aurait pu mieux faire cet après-midi."