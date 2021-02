Pénaliser Verstappen à Austin 2017 : "une des décisons les plus difficiles"

Max Verstappen avait dépassé Kimi Räikkönen pour la troisième place dans le dernier tour de la course d'Austin en 2017. Cependant, le pilote Red Bull a rapidement été reconnu coupable par les commissaires d'être sorti de piste et d'avoir tiré un avantage durable en effectuant cette manœuvre.

Immédiatement après la course, il a reçu une pénalité de cinq secondes qui a inversé les positions. Le Néerlandais a donc été remplacé par le Finlandais à la dernière minute pour la cérémonie du podium, ce qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux.

S'exprimant devant ses collègues commissaires autour du monde dans une conférence web de la FIA ce samedi, Garry Connelly a cité le cas Verstappen au moment de mettre l'accent sur le fait que toute décision devait prendre en compte les conséquences pour l'ensemble des parties impliquées. "En prenant des décisions, nous devons avoir la responsabilité de pas prendre en compte que le côté du coupable présumé. Il est important de réfléchir à ceux qui sont également touchés."

"Et je veux donner un exemple classique ici, qui me reste en tête et dans celle de mes collègues commissaires lors de cette épreuve. Il s'agit du Grand Prix des États-Unis 2017, c'était le dernier tour de la course. Et Max Verstappen a réalisé une manœuvre brillante, superbe, sur Kimi Räikkönen. Et il l'a dépassé, je crois, à trois virages de la fin."

"Nous avions Mika Salo comme commissaire-pilote. Et Mika est extrêmement rapide pour voir ce qui se passe sur un circuit. Et il nous a dit immédiatement que c'était un superbe dépassement de la part de Max, mais qu'il était en dehors de la piste d'un mètre à l'intérieur du virage. Il a quitté la piste pour dépasser."

"Nous sommes revenus en arrière et avons regardé, et c'était très, très clair. C'était très, très clair en moins d'une minute. Et avec mes collègues commissaires présents dans la pièce – Radovan Novak, Mika Salo et Dennis Dean –, ça a été une décision difficile, parce que nous devions retirer la troisième place, le podium, à Max Verstappen et le remplacer par Kimi Räikkönen."

Connelly se souvient du tollé provoqué sur les réseaux sociaux. "Et mon dieu, nous avons fait face à beaucoup de critiques. Nous étions les ennemis publics numéro 1 aux Pays-Bas, et tous les fans de Red Bull autour du monde étaient en colère. Et beaucoup d'autres personnes également."

"Mais nous avons également vu cela d'une autre perspective, en ce qu'un autre pilote avait été privé de sa position légitime, car Max n'aurait pas pu dépasser Kimi s'il avait respecté les règles. Et respecter les règles est très simple : vous ne pouvez pas sortir de piste pour doubler quelqu'un, vous ne pouvez pas quitter la piste et tirer un avantage. Et c'était un avantage durable. Il est passé de quatrième à troisième en dépassant un mètre hors piste."

"Donc quand il s'agit d'arriver à une décision difficile, oui, vous vous sentez désolé pour la personne que vous pouvez avoir à pénaliser. Mais il faut également penser aux autres concurrents affectés par la manœuvre, ou par l'action du concurrent sur laquelle vous enquêtez."

Connelly a clairement indiqué qu'il n'avait aucun regret concernant la décision prise ce jour-là. "Je pense donc que c'est quelque chose qui me colle toujours à la peau, c'était vraiment, vraiment, probablement l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre avec mes collègues."

"Mais je crois toujours que nous avons fait ce qu'il fallait, nous avons pris la bonne décision. Et je suis presque sûr que si vous parlez à Max Verstappen aujourd'hui, il conviendra qu'avec le recul, c'était la bonne décision."