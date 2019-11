Pirelli confirme du changement pour de meilleurs pneus en 2021

En accord avec la F1 et la FIA, Pirelli dispose d'objectifs édictés en amont quant à la performance de ses enveloppes. Ils couvrent plusieurs paramètres tels que le comportement, l'écart de temps au tour entre les différents composés ou encore le nombre d'arrêts au stand que cela doit impliquer pour un Grand Prix.

Les dirigeants de la Formule 1 sont toutefois conscients du fait que le comportement des pneus est l'un des facteurs aggravants aujourd'hui pour le spectacle, avec une incidence sur la difficulté des monoplaces à se suivre. Ainsi, l'approche générale devrait changer pour 2021, saison lors de laquelle la nouvelle réglementation entrera en vigueur, avec également des roues 18 pouces. Aucun accord n'a encore été signé entre toutes les parties, mais ce changement d'orientation est en bonne voie.

"La plus grosse différence, c'est que nous avons identifié un certain nombre d'objectifs qui sont une priorité, comme la fenêtre de fonctionnement [des pneus] et la réduction de la surchauffe", précise Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "De plus, nous avons aussi défini les chiffres pour le delta chronométrique et la dégradation. Alors au lieu d'avoir un cahier des charges avec tous les objectifs placés au même niveau [d'importance], nous voulons nous concentrer sur les plus importants. Ça rend les choses plus claires pour nous. Mais ça ne nous rend pas la vie plus facile, car lorsqu'il y a des objectifs clairs, il faut les atteindre. Cependant, nous sommes d'accord avec les objectifs, et c'est important."

Les pilotes attendent du concret

Le point crucial évoqué, à savoir la surchauffe des pneus lorsqu'une monoplace en suit une autre de près, devrait pouvoir être corrigé selon Pirelli. Ce phénomène provoque généralement une perte d'adhérence et une chute de performance des gommes, qui ruinent alors les espoirs de dépassement pour le pilote qui en chasse un autre. "La surchauffe est l'un des objectifs principaux", confirme Mario Isola. "Avec le nouveau package aéro, si la perte d'appui est bien moindre par rapport à aujourd'hui, cela aidera beaucoup les pneus. Il y aura moins de glissades, moins de surchauffe en surface, et ça ira dans la bonne direction."

Pour Romain Grosjean, qui est l'un des directeurs du GPDA – l'association des pilotes de Grands Prix –, ce point est en effet très important, mais ne devra pas pour autant cristalliser toute l'attention de Pirelli au risque de délaisser d'autres problèmes.

"Nous l'avons vu à Mexico, dès que l'on se rapproche d'une voiture devant, ils [les pneus] sont cuits", explique le pilote français. "Au GPDA, nous avons rédigé un long rapport. Nous avons apporté tous nos commentaires et notre contribution, et nous espérons que Pirelli pourra faire comme en MotoGP, où ils peuvent apporter un nouveau pneu sur chaque course, et s'il est bon nous pouvons l'utiliser ou pas. Les règlements paraissent trop compliqués en F1, mais les pneus demeurent le point essentiel. Il n'y a pas grand-chose d'autre que nous puissions faire à part ce que nous avons déjà réalisé. Nous avons donné notre avis et nous avons dit que nous avions besoin de changements."