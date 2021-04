Des pneus en moins pour les Grands Prix avec Qualifs Sprint

La Formule 1 a confirmé ce lundi qu'un nouveau format allait faire l'objet d'un test grandeur nature lors de trois Grands Prix cette saison : l'organisation de Qualifications Sprint, en d'autres termes une course de 100 kilomètres établissant la grille de départ pour l'épreuve principale. Silverstone et Monza seront le théâtre de cette nouveauté, tout comme un Grand Prix extra-européen qui reste à définir pour l'instant.

Les qualifications classiques, quant à elles, définiront la grille pour les Qualifs Sprint et seront décalées au vendredi après-midi, prenant la place d'une séance d'essais libres. Sur l'ensemble du week-end, chaque voiture disposera alors de 12 trains de pneus slicks (dont deux pour les Qualifs Sprint), et non 13 comme le reste du temps. Il s'agira plus précisément de six trains de tendres, quatre de mediums et deux de durs.

Parmi les autres changements, seuls les pneus tendres pourront être utilisés en qualifications, et pas plus de cinq des six trains disponibles, tandis que les pilotes ayant atteint la Q3 ne seront plus tenus de prendre le départ du Grand Prix avec les pneus utilisés pour faire leur meilleur temps en Q2.

Quant aux Qualifs Sprint, elles seront disputées avec deux trains de pneus pour couvrir les 100 kilomètres, et chaque concurrent devra rendre le train qui a parcouru le plus de tours lors de cette course qualificative. En théorie, aucun arrêt au stand ne sera nécessaire pour cette distance qui correspond à un tiers d'un Grand Prix.

Rappelons que ce nouveau format doit encore être entériné par le Conseil Mondial du Sport Automobile et que même en cas de succès, la Formule 1 ne souhaite pas le généraliser à l'ensemble des Grands Prix dans les saisons à venir. C'est ce qu'a fait savoir Ross Brawn, manager sportif de la F1, qui a notamment comparé les week-ends comprenant des Qualifications Sprint aux tournois du Grand Chelem en tennis.