Dans les points à Silverstone, Aston Martin retrouve le bon chemin

L'année passée, Aston Martin avait réalisé un impressionnant début de saison, notamment grâce aux six podiums décrochés par Fernando Alonso lors des 12 premières manches de la saison. L'écurie britannique s'était alors positionnée comme la seconde force du plateau derrière Red Bull. Cependant, la tendance s'est complètement inversée, jusqu'à voir Aston Martin terminer le championnat à la cinquième place du championnat constructeurs.

Cette année, à l'approche de la mi-saison, l'équipe basée à Silverstone n'a toujours pas redressé la barre et pointe à la même place que celle à laquelle elle avait terminé l'an dernier. Alors qu'il avait marqué 149 points lors des 12 premières courses de 2023, Alonso n'en a engrangé que 45 lors du même nombre de courses cette année, sans le moindre podium. L'écurie dirigée par Lawrence Stroll est désormais bien loin du top 4, et menacée directement par Visa Cash App RB.

Les évolutions d'Imola responsables ?

Le déclin apparent d'Aston Martin à partir de la mi-saison 2023 jusqu'à aujourd'hui ne se résume pas à un seul problème dans un peloton très serré, mais résulte en grande partie des améliorations apportées par les autres équipes d'une saison à l'autre. Cette situation peut aussi être attribuée à une évolution introduite à Imola par Aston Martin, comprenant un nouvel aileron avant, un nouveau plancher et une nouvelle carrosserie qui, espérait-on, augmenterait le niveau de performance de la voiture dans son ensemble.

Au lieu de cela, la monoplace est devenue plus difficile à conduire. L'accident de Fernando Alonso lors des essais et son échec en qualification à Imola montrent que les pilotes étaient beaucoup plus en désaccord avec la voiture après les évolutions. Naturellement, cela a coïncidé avec une baisse de la forme. Les seuls exploits de l'équipe pour marquer des points lors des quatre courses suivantes ont eu lieu à Montréal, où elle a réussi à placer ses deux voitures dans le top 10.

"Nous avons des caractéristiques d'équilibre qui ont rendu la voiture un peu plus difficile à régler et à conduire, mais je pense que la plupart des gens se battent pour cela. C'est toujours un compromis", a déclaré Tom McCullough, directeur de la performance chez Aston Martin. "Cela dit, nous avons besoin d'ajouter des performances de base à la voiture pour être compétitifs avec les concurrents que nous essayons d'affronter."

"Nous n'avons pas été à la hauteur [en Espagne et en Autriche], compte tenu de la nature de ces circuits. Mais nous avions la même voiture au Canada et nous avons eu un week-end beaucoup plus compétitif. Nous comprenons en quelque sorte les raisons de cette situation."

Cette saison, les problèmes de l'AMR24 ont l'air de se manifester principalement sur les circuits avec des rayons plus longs ou des virages plus rapides, d'où son manque de performance à Barcelone et dans les deux derniers secteurs du Red Bull Ring. Les données GPS montrent qu'Alonso a eu du mal à mettre les gaz dans les deux derniers virages, ce qui prouve son manque de confiance dans les virages où le pilote doit vraiment s'appuyer sur la voiture.

Un "retour à la normale" après Silverstone

L'introduction d'un nouvel aileron avant pour le Grand Prix de Grande-Bretagne visait à remédier à certaines faiblesses dans les virages à haute vitesse, compte tenu de leur prolifération sur le circuit de Silverstone. Lance Stroll et Fernando Alonso ont terminé septième et huitième, ce qui a conduit l'Espagnol à faire remarquer que l'équipe était "revenue à la normale" grâce à ses nouveaux réglages.

Le directeur de l'équipe, Mike Krack, a déclaré qu'il voulait être "un peu plus conservateur" et, bien qu'il soit satisfait de l'obtention des dix points, il s'est dit préoccupé par le fait qu'aucun de ses deux pilotes n'ait été en mesure de défier Nico Hülkenberg, qui occupait la sixième place.

Expliquant les prochaines étapes, McCullough a déclaré que les objectifs de développement d'Aston Martin étaient doubles : ajouter une force d'appui "efficace" à l'AMR24 et continuer à éliminer les caractéristiques difficiles de la voiture dans les virages plus longs. L'équipe britannique a prévu des améliorations pour les deux prochaines courses − la Hongrie ce week-end, puis la Belgique − qui, espère-t-elle, lui permettront d'être sur une trajectoire ascendante avant la pause estivale.

"Je pense que dès les premiers essais à Bahreïn, lorsque la voiture a touché le sol, nous avons constaté certaines caractéristiques que nous avons essayé de réduire", a déclaré McCullough. "Nous équilibrons cela avec l'ajout d'une charge de base pure, parce qu'avec les caractéristiques que nous avons, si nous ajoutons simplement de l'appui efficace, la voiture va plus vite. Nous le savons tous. Nous essayons donc de trouver un équilibre entre les deux."

"L'équilibre de la voiture est peut-être plus difficile à trouver dans les virages très longs. C'est plus difficile que sur les circuits où les virages sont plus courts. L'équilibre n'est pas aussi important dans ce cas. Nous jouons donc ce jeu. En fin de compte, nous voulons une voiture facile à travailler en piste, facile à conduire pour les pilotes et plus performante dans l'ensemble."

La nouvelle usine Aston Martin à Silverstone Photo de: Motorsport Images

Aston Martin continue de travailler sur le déménagement de son usine, alors que les nouveaux blocs commencent à s'achever. La soufflerie ne sera pas en service avant 2025, ce qui signifie que l'équipe devra continuer à louer la soufflerie de Mercedes à Brackley pour le moment.

Avec un recrutement continu, en signant Enrico Cardile de Ferrari en tant que directeur technique et Andy Cowell en tant que PDG du groupe, Aston Martin espère également pouvoir s'améliorer à court terme avant que le nouveau personnel ne commence à exercer un effet sur l'équipe à l'avenir.

Lorsque la soufflerie sera enfin terminée, elle devrait être prête à être mise en service pour développer les toutes nouvelles machines de 2026, une année au cours de laquelle Aston Martin espère désespérément faire bonne impression.