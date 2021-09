Räikkönen ignore s'il reprendra le volant en compétition

Ce jeudi à Zandvoort, c'est un peu le jour d'après pour Kimi Räikkönen, qui a annoncé hier soir sa retraite de la Formule 1 à l'issue de la saison. Sans surprise, le Champion du monde 2007 est toutefois fidèle à lui-même, et il a évoqué très simplement le sujet devant la presse, à la veille du Grand Prix des Pays-Bas.

Dans quelques semaines, le Finlandais mettra un terme à une présence de 19 saisons dans la discipline où il a débuté en 2001. Il refermera également le chapitre Alfa Romeo, équipe avec laquelle il a évolué ces trois dernières saisons. S'il dit vouloir se consacrer à sa famille et avoir du "temps pour de nouvelles choses", il affirme aujourd'hui n'avoir aucun projet précis pour la nouvelle partie de sa vie qui va s'ouvrir.

"Non, pas de plans", assure-t-il laconiquement quant à la suite. "Je ne veux pas avoir de calendrier, car les 18 ou 19 dernières années en F1, depuis que j'ai commencé et avec les deux années en rallye, il y avait toujours un planning, ce qui venait ensuite, la date suivante, etc. Je ne veux pas de ça. Il est certain que l'une des raisons importantes est que je voulais faire quelque chose d'autre, que la vie ne se résume pas à la course ou au travail qu'il y a en F1."

"Je ne suis pas pressé", ajoute-t-il. "Je n'y ai même pas du tout pensé encore. Évidemment, parfois, en étant dans cette situation pendant un certain temps, il y a toujours des opportunités pour faire ceci ou cela. Mais dans l'immédiat, je ne suis même pas intéressé à l'idée d'y penser."

Kimi Räikkönen est le pilote ayant participé au plus grand nombre de Grands Prix dans l'Histoire de la Formule 1 et n'a manqué que les saisons 2010 et 2011, lorsqu'il a fait une parenthèse dans sa carrière. Lors de ces deux années, il a exploré plusieurs autres disciplines en plus du rallye, notamment la NASCAR ou même l'Endurance à travers un test à l'époque organisé par Peugeot. Pourtant, Iceman affirme aujourd'hui que rien ne garantit le fait de le retrouver derrière un volant en compétition à l'avenir.

"Si je le savais aujourd'hui, je vous le dirais, mais comme je l'ai dit, je n'ai aucun projet", insiste-t-il. "Je ne prévois pas vraiment d'avoir des projets dans l'immédiat. Je veux profiter du temps sans avoir un planning. Ce planning, ça peut être celui de la famille, et j'en suis heureux. J'ai hâte d'y être. Qui sait, peut-être qu'il y aura de la course, peut-être pas. Je ne le sais vraiment pas."

Concernant le timing de sa décision, Kimi Räikkönen confirme ce qu'il a révélé mercredi soir, à savoir qu'elle a été prise au cours de l'hiver dernier. C'est à cette même période que son équipe Alfa Romeo en a été informée. "J'ai parlé au propriétaire de l'équipe, je crois que c'était peut-être avant Noël ou quelque chose comme ça", précise-t-il. "Il m'interrogeait, et je ne me souviens plus exactement mais j'ai dit que j'en étais sûr à 95%."