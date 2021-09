Le GP des Pays-Bas appelle les fans à ne pas huer Hamilton

Alors que la Formule 1 fait son grand retour aux Pays-Bas ce week-end avec le Grand Prix organisé à Zandvoort, le contexte de la saison 2021 laisse penser que les supporters de Max Verstappen seront particulièrement actifs. Et si un soutien immense est évidemment attendu de la part du peuple oranje envers celui qui est pour la première fois en lice pour le titre mondial, les craintes de beaucoup sont que cet enthousiasme se traduise également par une grande agressivité à l'encontre de son rival, Lewis Hamilton.

Le Britannique essuie d'ores et déjà quelques broncas, en particulier des fans de Verstappen, qui ont été renforcées par l'accrochage de Silverstone et ses suites. Des sifflets et huées qui peuvent sans doute être également attribués, plus généralement, à la domination de Mercedes et de son pilote sur la F1 depuis 2014.

S'exprimant à ce sujet à la veille des premiers tours de roue au GP des Pays-Bas 2021, Jan Lammers, le directeur sportif de l'épreuve, espère que les supporters locaux se montreront "sensés" et "sportifs" dans les jours à venir, avant d'envoyer un message : "Ne ternissez pas [l'épreuve] par votre réaction à un incident."

De nombreux messages ont justement circulé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, pressant les fans à ne pas huer Hamilton. "Au bout du compte, c'est à chacun de décider lui-même", a déclaré Jan Lammers à Motorsport.com à Zandvoort. "Je pense que si les gens commencent à huer ou à faire des bruits antisportifs, cela en dira long sur eux-mêmes."

"Nous devons nous rappeler que nous parlons d'un septuple Champion du monde. Je l'ai déjà dit, mais lorsque Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi entrent dans la Johan Cruyff Arena [plus grand stade de football du pays, ndlr], ces hommes méritent également des applaudissements des deux camps. Je pense que lorsque vous recevez un septuple Champion du monde sur votre terrain, vous devez le faire de façon sensée et faire preuve d'un peu de sportivité."

"Mais au bout du compte, c'est un événement pour les spectateurs. C'est leur événement. Mais essayez de faire en sorte que vous puissiez vous en souvenir plus tard avec fierté. Nous parlons souvent de respect. Mais il faut d'abord faire preuve de respect avant de l'obtenir."

Lammers rappelle toutefois que l'organisation n'a qu'une influence limitée sur le comportement des spectateurs. "Bien sûr", reconnaît Lammers. "Et je ne veux pas être le patron omniscient qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Tout au plus, je peux leur donner des pistes de réflexion. Et puis j'espère qu'ils envisageront de nous aider à en faire un grand événement."

"En disant cela, je pense aussi à toutes les personnes qui ont travaillé dur pendant un an et demi ou deux ans. Je voudrais demander aux spectateurs : aidez les personnes qui ont rendu cet événement possible pour en faire quelque chose dont nous pouvons être fiers et ne le ternissez pas par votre réaction à un incident."