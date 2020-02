Red Bull a introduit un nouveau package aéro à Barcelone

L'aileron avant a subi de nombreuses modifications : l'équipe cherche à équilibrer la part dédiée à la génération d'appui et de stabilité avec celle qui permet de contenir les turbulences créées par les roues avant.

On constate des changements dans la manière dont la zone des flaps est reliée à la zone neutre : le troisième flap est désormais directement connecté à cette section (flèche blanche ci-dessus). Cela modifie également la manière dont s'accorde chaque flap par rapport aux autres.

Néanmoins, la modification la plus importante est peut-être celle du volet supérieur, dont le bord de fuite est beaucoup plus incurvé (ligne verte) et qui a été avancé par rapport à la dérive latérale. L'équipe cherche à maximiser l'extrémité de l'aileron pour améliorer le flux d'air qui circule autour du pneu avant, notamment lorsque les roues tournent à droite ou à gauche.

D'autres changements concernent la forme et la géométrie au niveau des flaps, des dérives et des divers éléments.

Au sommet de la cape, on découvre une solution utilisée pour la première fois par Red Bull cette saison : l'ajout d'une ailette (flèche rouge ci-dessus). Celle-ci est très similaire à celles que l'on avait vues sur les aubes de dérivation de la Haas la saison dernière (illustration ci-dessous). L'objectif est de maîtriser la manière dont le flux d'air circule dans cette zone de la monoplace.

Un nouveau package de déflecteurs

La RB16 a également reçu un nouvel ensemble de bargeboards et de déflecteurs pour ses pontons, dans le but là aussi d'améliorer la circulation du flux d'air.

Les déflecteurs possèdent désormais des lamelles de type "store vénitien" qui comblent l'écart entre l'élément vertical le plus avancé et le déflecteur vertical principal. Cette solution en rappelle d'autres déjà vues chez la concurrence. Par ailleurs, l'élément flottant juste en-dessous est doté d'une autre partie qui suit cette tendance (flèche rouge ci-dessus).

À l'abri des regards, il y a également d'autres changements apportés aux bargeboards : la forme et la position des boomerangs a évolué pour s'accorder aux modifications évoquées précédemment, et les dentelures au-dessus du bargeboard principal ont également été optimisées.

À l'arrière de la voiture, l'équipe a également monté une caméra pour observer la flexibilité du diffuseur. On note la présence d'autocollants ressemblant à des drapeaux à damier sur la photo ci-dessus.

Il est important de relever que les modifications constatées sur le nouveau package testé jeudi ne sont pas la conséquence d'un changement total de philosophie mais plutôt une optimisation de ce qui existait déjà.

Toutes ces évolutions aérodynamiques ont été conçues en harmonie avec le nouvel agencement de la suspension avant.