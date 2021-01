Vers un report du Grand Prix d'Australie 2021

Après avoir vu son calendrier 2020 être remanié à cause de la pandémie de COVID-19, la Formule 1 espérait une saison 2021 plus classique, ayant annoncé un programme de 23 courses. La première d'entre elles devait être le Grand Prix d'Australie, à Melbourne le 21 mars ; cela serait la première édition de l'épreuve depuis 2019, puisqu'elle a été annulée à quelques heures des premiers essais l'an passé.

Les restrictions de circulation demeurent très strictes en Australie, et l'émergence de nouvelles souches du COVID-19 ont mis en doute la faisabilité de la course. Selon les informations de Motorsport.com, le Grand Prix d'Australie va être reporté plus tard dans la saison 2021, ce qui pourrait mener à réorganiser le calendrier. Par conséquent, le Grand Prix de Bahreïn, prévu le 28 mars, devrait lancer la saison 2021.

Un porte-parole de la F1 a indiqué à Motorsport.com que le championnat avait "prouvé que nous pouvions reprendre les courses en sécurité et réalisé ce que de nombreuses personnes pensaient impossible en mars". Il a ajouté : "Nous avons présenté notre calendrier 2021 et attendons avec enthousiasme le retour de la F1 en mars prochain."

Les travaux de construction du circuit temporaire de l'Albert Park à Melbourne commencent habituellement fin janvier, et la billetterie n'est pas encore ouverte. L'annonce du report de la course devrait être faite ce mois-ci.

L'Australie a adopté une approche stricte pour limiter la propagation du COVID-19 depuis le début de la pandémie, fermant ses frontières aux non-résidents peu après l'annulation du Grand Prix 2020. Depuis mars, tous les arrivants en Australie et tous ceux qui se déplacent d'un État australien à un autre doivent effectuer une quarantaine de deux semaines dans un hôtel. Il y a actuellement 279 cas actifs de coronavirus en Australie, avec un total de 909 morts en un an.

Melbourne se prépare justement à accueillir son premier événement international majeur depuis près d'un an, l'Open d'Australie de tennis, du 8 au 21 février. L'État de Victoria a déjà confirmé que tous les joueurs devaient observer la quarantaine de deux semaines à leur arrivée dans le pays pour assurer la sécurité de tous.

L'émergence de deux nouvelles souches du COVID-19 a mené à une montée en flèche des cas au Royaume-Uni, où sept des dix écuries de Formule 1 sont basées, de nombreux pays ayant donc décidé de fermer leurs frontières avec la nation britannique. C'est notamment le cas du Chili, ce qui a entraîné le report de l'E-Prix de Santiago, manche d'ouverture initialement prévue pour la septième saison de Formule E.