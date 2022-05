La F1 ouvre la porte au retour du GP d'Allemagne

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Allemagne est l'une des cinq courses les plus disputées dans l'Histoire du Championnat du monde de Formule 1, avec 64 éditions à ce jour, mais la dernière date de 2019 – même si le Nürburgring a accueilli une autre épreuve en 2020 lorsqu'il a fallu faire face à la pandémie de COVID-19. Les promoteurs d'outre-Rhin n'ont plus les moyens de financer l'organisation d'un Grand Prix face aux exigences de la Formule 1 ; Mercedes avait même dû mettre la main au portefeuille lors de la dernière venue à Hockenheim, sur ses terres.

Hockenheim avait d'ailleurs un intérêt pour le remplacement du Grand Prix de Russie cette année, bien que cette option ne soit pas viable d'un point de vue logistique, compte tenu de l'enchaînement avec les Grands Prix de Singapour et du Japon. Cependant, il semble que son retour soit d'actualité à l'avenir.

"Le paysage allemand est certainement un paysage très intéressant", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, dans un appel avec des analystes de Wall Street. "Peu importe qui sera le promoteur, nous devons déterminer ce que nous devrions faire si nécessaire pour le récupérer au calendrier. Si vous voulez être spécifique à ce sujet, je suis convaincu que quelque chose de très important pourrait arriver bientôt pour son retour au calendrier."

Le calendrier du Championnat du monde est plus chargé que jamais, avec 23 Grands Prix au programme initialement cette saison avant l'annulation du GP de Russie, et les candidats à l'organisation d'une course se bousculent au portillon. L'on sait déjà que Las Vegas va débarquer l'an prochain, et il n'y aura pas de la place pour tout le monde ; ainsi, l'idée d'une rotation entre certains circuits, évoquée depuis des années, pourrait enfin voir le jour.

"Nous n'allons pas écarter de l'équation la possibilité d'avoir des circuits avec un principe de rotation, car cela donnera le moyen d'avoir plusieurs marchés", confirme Domenicali. "Comme je l'ai dit c'est vraiment notre réflexion stratégique quant à notre futur calendrier."

Le départ du Grand Prix de l'Eifel 2020, devant un public clairsemé en raison de la pandémie de COVID-19

Cela pourrait bien profiter à Hockenheim ; cependant, si l'on interroge un certain quadruple Champion du monde allemand, l'optimisme n'est pas au rendez-vous quant à un retour de ce pays au calendrier.

"Je pense qu'au final, si l'on regarde les endroits où nous nous rendons, l'Allemagne n'est pas prête à payer autant d'argent pour avoir le Grand Prix", estime Sebastian Vettel. "D'autres régions et d'autres pays européens sont en difficulté. C'est dommage que l'Allemagne soit perdante, ce serait dommage que Spa soit perdant, ce serait dommage que l'Espagne soit perdante – ce dont on a beaucoup parlé. Si ces pays ne sont plus prêts à payer les frais d'inscription, ils vont sortir de cette liste. On verra ce qui se passera dans les prochaines années, mais ce serait super si l'Allemagne revenait au calendrier."

Quant à l'avenir du calendrier en général, Domenicali a réaffirmé l'importance du développement de la Formule 1 au-delà du Vieux Continent. "Nous avons démontré être aussi flexibles que possible dans la situation du COVID afin d'avoir, comme nous le voulions, un aussi beau championnat que possible. Notre devoir est d'assurer tout d'abord que nous soyons un Championnat du monde, puis que nous investissions soit avec des partenaires, soit en étant directement impliqués, afin d'assurer que les marchés stratégiques qui deviennent cruciaux soient intégrés."

"Les États-Unis ont connu un essor incroyable ces deux dernières années, je dirais. Et il faut assurer que nous puissions en maximiser l'effet encore davantage, mais nous avons d'autres zones du monde qui doivent être développées et qui doivent être respectées en raison de la tradition. Mais la tradition ne signifie pas que quelque chose est gravé dans le marbre. La tradition est une très bonne base sur laquelle nous allons bâtir un meilleur avenir. L'Europe doit rester, c'est certain ; nous allons conserver un bon nombre de courses sur notre calendrier."

"Mais nous ne devons pas oublier que nous devons investir en Extrême-Orient. Nous avons été affectés par le COVID, mais il y a un grand potentiel pour se développer là-bas. Nous avons d'autres régions du monde [telles que] l'Afrique où nous pourrions développer nos affaires. C'est donc un excellent moment pour maximiser nos opportunités afin de voir quel serait le bon calendrier pour l'avenir de la F1", conclut l'Italien.

Lire aussi : La F1 débourse 240 M$ pour construire son paddock à Las Vegas

Avec Adam Cooper