C'était un 21 janvier : Laffite et Ligier en fanfare !

Avant de voir les Ligier de Jacques Laffite et Patrick Depailler surclasser le reste du peloton en qualifications sur ce premier Grand Prix de la saison, en Argentine, rien ne semblait prédestiner l'écurie française à un tel résultat. Elle sortait d'une saison 1978 difficile et n'avait pas remporté la moindre course depuis 1977, tandis que les observateurs s'attendaient à voir Lotus ou Ferrari prendre à nouveau le dessus. Néanmoins, Ligier avait changé beaucoup de choses durant l'intersaison, abandonnant notamment le V12 Matra au profit du V8 Ford-Cosworth DFV.

Lire aussi : Rétro 1977 - Première victoire de Ligier et de Jacques Laffite

Conçue par Gérard Ducarouge, la JS11 était une monoplace plus courte et plus large que sa devancière, la JS9. Ce changement de philosophie avait été facilité par l'intégration d'un moteur Ford plus compact et plus léger. Le manque de rigidité du châssis avait quant à lui été corrigé.

C'est ainsi que les deux Ligier allaient frapper un grand coup en s'octroyant la première ligne en Argentine. Si Patrick Depailler terminait le lendemain au pied du podium, Jacques Laffite signait en revanche la deuxième victoire de sa carrière avant de confirmer deux semaines plus tard au Brésil.

Alors en tête du championnat, le Français pouvait nourrir d'immenses espoirs, mais la suite fut une désillusion. La Ligier rentra peu à peu dans le rang face aux Ferrari et aux Williams, à tel point que Guy Ligier décida de stopper tout investissement sur la monoplace après la mi-saison. Laffite ne remporta pas d'autre Grand Prix durant cette saison 1979, signant toutefois quatre autres podiums pour terminer à la quatrième place du championnat.

En images : Jacques Laffite au GP d'Argentine 1979

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.