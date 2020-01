Ocon était "très proche" du baquet Mercedes pour 2020

Tandis que Toto Wolff avait plusieurs fois évoqué l'an passé un tiraillement profond quant à la décision à prendre pour 2020, Esteban Ocon a lui-même confirmé qu'il avait été "très proche" de décrocher le baquet Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton. Le Français, qui exprime la situation sans afficher de regret, assure notamment que les discussions ont duré jusqu'au moment où l'écurie allemande a finalement choisi de prolonger le contrat de Valtteri Bottas.

Protégé de Mercedes, Ocon prendra un autre chemin cette saison en intégrant l'écurie Renault. Dans une interview accordée à ESPN, il évoque à quel point Mercedes a longtemps pesé le pour et le contre. Interrogé sur ses chances de décrocher un volant dans l'équipe de Brackley dès cette année, il répond : "Très proche, et il y a eu des discussions jusqu'au dernier moment. Mais c'est fait maintenant, et je dois regarder devant moi."

Le pilote tricolore ne souhaite "pas entrer dans les détails" pour préciser ce qui a fait pencher la balance en faveur de Valtteri Bottas. "Peut-être qu'il faut demander à Toto [Wolff]", estime-t-il. "Je pense que c'est seulement lui qui a pris la décision, mais il peut mieux l'expliquer. Il me l'a expliquée également, mais sa principale raison était bien sûr le fait que je sois encore jeune et que j'aie le temps."

Ses arguments, le directeur de l'écurie les a déjà donnés récemment et les a précisés. Non seulement Mercedes jugeait inopportun d'envoyer si tôt son jeune pilote affronter le sextuple Champion du monde Lewis Hamilton, mais la crainte de briser une harmonie précieuse entre les pilotes existait également.

"Je me posais énormément de questions..."

Tourné vers l'avenir, Ocon prépare désormais son grand retour sur la grille, après une saison blanche durant laquelle il a dû ronger son frein. "Ma vie a toujours tourné autour du sport automobile et il n'y a rien eu d'autre", rappelle-t-il. "J'ai tout sacrifié pour ça, et passer un an sans courir laisse un grand vide, c'est certain. La seule chose à laquelle je pensais était de revenir très vite."

Dindon de la farce du précédent marché des transferts, le Normand assure avoir douté malgré la volonté farouche de Mercedes de lui trouver un point de chute pour 2020. "Il n'y a rien de certain en Formule 1", souligne-t-il en connaissance de cause. "Je pensais que les gens oublieraient un peu, car je n'étais pas sur la grille, je ne pouvais pas être performant, et en début d'année quand le marché des transferts était calme, c'était une très longue période pour moi. Je me posais énormément de questions, mais ensuite l'équipe a fait un travail fantastique pour trouver des solutions et nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied sur tous les sujets. Ils étaient au top car nous avons réussi à trouver une formidable option pour moi."

Alors que sa carrière reste gérée par Mercedes, Ocon a un avenir inscrit chez Renault grâce à un contrat de pilote d'usine pour les deux prochaines années, auxquelles s'ajoute une option pour 2022. De quoi être plus serein, même si le passé lui a enseigné la prudence. "Mon précédent contrat [chez Force India] était aussi de deux ans !" ironise-t-il. "Alors j'espère que celui-ci durera [vraiment] deux ans ! Mais c'est bien sûr une bonne chose de ne pas avoir un contrat court, ça assure un peu l'avenir, mais je regarde au-delà de ces deux années aussi. Nous verrons bien."