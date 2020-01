Transferts : le point sur les contrats des pilotes F1

Avant le changement d'ère annoncé dans de nombreux domaines pour la Formule 1 en 2021, année qui verra l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, le marché des transferts suscite les plus grandes questions et un intérêt évident. Celui-ci a déjà bougé ces dernières semaines, avec des prolongations de contrat annoncées chez certains pilotes, mais quelle est la situation précise des uns et des autres avant de débuter le prochain exercice ?

Lire aussi : Berger : Leclerc est plus calculateur et politique que Verstappen

Toutes les écuries ne sont pas enclines à communiquer officiellement la date de fin de contrat des pilotes, mais le recoupement des informations permet d'y voir relativement clair dans la donne actuelle. La situation, pour laquelle il faut tenir compte de certaines variables, apparaît aujourd'hui comme suit.

Pilote Équipe Fin du contrat Âge Débuts en F1 Lewis Hamilton Mercedes 2020 35 2007 Valtteri Bottas Mercedes 2020 30 2013 Sebastian Vettel Ferrari 2020 32 2007 Charles Leclerc Ferrari 2024 22 2018 Max Verstappen Red Bull Racing 2023 22 2015 Alexander Albon Red Bull Racing 2020 23 2019 Carlos Sainz McLaren 2020 25 2015 Lando Norris McLaren 2022 20 2019 Daniel Ricciardo Renault 2020 30 2011 Esteban Ocon Renault 2021+ 23 2016 Pierre Gasly AlphaTauri 2020 23 2017 Daniil Kvyat AlphaTauri 2020 25 2014 Lance Stroll Racing Point 2020+ 21 2017 Sergio Pérez Racing Point 2022 29 2011 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 2020 40 2001 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2020 26 2017 Kevin Magnussen Haas F1 2020 27 2014 Romain Grosjean Haas F1 2020 33 2009 George Russell Williams 2021 21 2019 Nicholas Latifi Williams 2020 24 2020

Au-delà de ces informations brutes, qui indiquent la saison au terme de laquelle l'engagement de chaque pilote est censé prendre fin, il convient de rappeler les points suivants :