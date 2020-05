Silverstone prêt à décaler ses deux GP au mois d'août

Disposant d'un accord de principe avec la F1 pour organiser deux Grands Prix "à huis clos cet été", le circuit de Silverstone continue de se démener pour sauver l'épreuve britannique. Le projet initial était d'accueillir le championnat pour une double manche en juillet, dans la foulée du double Grand Prix espéré en Autriche. Néanmoins, ces derniers jours la mise en place d'une mesure de quarantaine à partir du 8 juin pour tout arrivant de l'étranger au Royaume-Uni a bouleversé les plans de la F1.

La semaine dernière, la discipline semblait prête à tourner le dos à son berceau anglais, redoublant d'efforts pour concrétiser une alternative avec Hockenheim et Budapest. Pour Silverstone, le refus du gouvernement de donner une dérogation à la F1 concernant les mesures de quarantaine semblait être un coup de massue, mais les organisateurs de l'épreuve n'ont pas abdiqué.

Directeur du circuit, Stuart Pringle assure que des tractations avec le gouvernement sont toujours en cours dans l'espoir d'obtenir une exemption, et que les dates du 19 et du 26 juillet ne sont pas gravées dans le marbre. Organiser la double manche en août deviendrait alors une possibilité.

"Nous sommes toujours en contact avec le gouvernement mais je suis encouragé par les progrès réalisés", assure ce lundi Stuart Pringle au micro de Sky Sports. "Cela prendra quelques semaines pour que l'horizon se dégage mais il est certain que nous allons dans la bonne direction. En ce qui concerne le temps dont nous avons besoin pour préparer les infrastructures, il est vraiment relativement court compte tenu de l'absence de public. Il y a beaucoup de planification qui doit tenir compte des implications liées au COVID-19 et c'est quelque chose de nouveau pour nous. Mais tout part d'une infrastructure fixe. Nous avons des bâtiments permanents dans le paddock, nous ne parlons pas d'installer des barnums ou quoi que ce soit d'autre de ce type."

Si le tracé de Silverstone est prêt à modifier son propre agenda sans que cela ne pose trop de problème, la marge de manœuvre est moindre pour la Formule 1, qui doit assembler un puzzle fragile qui tienne compte de la situation sanitaire dans chaque pays visité ainsi que là où sont basées les dix écuries (sept d'entre elles ont leur usine en Grande-Bretagne).

"Nous avons nos dates initiales mi-juillet et fin juillet mais nous avons un degré de flexibilité en août. Je ne crois pas que ce sera un problème de trouver des dates pour deux courses. Ce dont nous avons besoin, c'est du feu vert du gouvernement, et ça prendra du temps. La Formule 1, en tant que championnat, a besoin de cette exemption [de quarantaine]. C'est une grosse opération logistique, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une série de dates pour avoir un plan d'acheminement du matériel qui fonctionne, savoir l'incidence que ça a sur le personnel. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, si nous décalons [l'épreuve] dans le calendrier, car cela rendrait les choses plus simples. Mais je pense qu'en matière de planification, ils ont besoin de le savoir le plus tôt possible pour que les équipes puissent faire des allers-retours avec leur base. Pour Silverstone, nous pouvons probablement décaler nos dates en août, mais il est essentiel d'avoir de la clarté sur la situation autour de la quarantaine avant de le faire."