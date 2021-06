Stats Bakou 2021 - Fin de série historique pour Hamilton

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la sixième manche de la campagne, le GP d'Azerbaïdjan.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 4e Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'Histoire de la F1, mais de la 5e course disputée à Bakou, la première ayant eu le titre de Grand Prix d'Europe.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 336 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (318).

>>> Max Verstappen a pris le 125e départ en Grand Prix de sa carrière, à 23 ans seulement. À l'opposé, Jacques Laffite avait 39 ans quand il a franchi ce cap, Mario Andretti 41 ans et Graham Hill 42 ans.

Les qualifications

>>> Charles Leclerc a signé la 9e pole position de sa carrière, surpassant John Surtees, Riccardo Patrese et Jenson Button.

>>> Il s'agissait de la 230e pole position de l'Histoire de Ferrari en F1, c'est toujours un record, et de la 231e d'un moteur au cheval cabré, record également.

>>> Charles Leclerc est le premier pilote à signer deux pole positions consécutives cette saison.

>>> Charles Leclerc était en première ligne pour la 10e fois de sa carrière, autant que Jean Behra, Keke Rosberg et Jean Alesi. C'était la 163e fois pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record.

>>> C'est la deuxième fois d'affilée que l'on retrouve trois écuries différentes (Ferrari, Mercedes, Red Bull) dans le top 3 des qualifications.

>>> C'est la première fois depuis que l'on retrouve quatre écuries différentes (Ferrari, Mercedes, Red Bull, AlphaTauri) dans le top 4 des qualifications depuis... le Grand Prix d'Europe 2016, à Bakou (Nico Rosberg pour Mercedes, Sergio Pérez pour Force India, Daniel Ricciardo pour Red Bull et Sebastian Vettel pour Ferrari).

>>> C'est déjà la quatrième fois cette saison que l'on retrouve cinq écuries différentes dans le top 6 des qualifications, après Bahreïn, Imola et Monaco. Dans les quatre cas, il s'agit de Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren et AlphaTauri.

>>> Quatrième, Pierre Gasly a égalé le meilleur résultat de sa carrière en qualifications. Il s'était déjà classé à cette position à Hockenheim en 2019 et à Imola en 2020.

>>> Dixième, Valtteri Bottas a égalé son pire résultat en qualifications depuis qu'il a rejoint Mercedes au début de la saison 2017. Cependant, les deux autres fois où il s'est qualifié dixième dans ce laps de temps, c'était sans chrono en Q3.

La course

>>> Sergio Pérez a remporté sa 2e victoire en Formule 1. Il égale notamment Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay et Charles Leclerc.

>>> C'est le 67e succès de Red Bull en tant que constructeur et le 81e de Honda en tant que motoriste.

>>> Lors des deux victoires de Sergio Pérez... Les Mercedes ont fini hors du top 5, un Français est monté sur le podium (Ocon à Sakhir l'an dernier, Gasly ce week-end), le pilote parti 11e a fini 2e (Ocon à Sakhir, Vettel ce week-end) et Max Verstappen a été contraint à l'abandon.

>>> Sergio Pérez est le premier pilote Red Bull qui ne soit pas Max Verstappen à gagner depuis Daniel Ricciardo au Grand Prix de Monaco 2018. Verstappen a remporté neuf victoires entretemps.

>>> Sergio Pérez est le premier pilote à gagner avec deux constructeurs différents depuis le début de l'ère hybride, ayant remporté son autre victoire avec Racing Point.

>>> En cinq courses à Bakou, il y a eu cinq vainqueurs différents : Nico Rosberg en 2016, Daniel Ricciardo en 2017, Lewis Hamilton en 2018, Valtteri Bottas en 2019 et Sergio Pérez en 2021.

>>> Sergio Pérez et Sebastian Vettel détiennent désormais seuls le record du nombre de podiums à Bakou, avec trois chacun.

>>> C'est un 11e podium pour Sergio Pérez, qui égale Chris Amon, Patrick Tambay et Jarno Trulli, un 122e pour Sebastian Vettel et un 3e pour Pierre Gasly, autant que Lance Stroll, Lando Norris et Carlos Sainz notamment. C'est le premier podium de la saison pour ces trois pilotes.

>>> C'est le 1er podium d'Aston Martin en Formule 1.

>>> 500 Miles d'Indianapolis non compris, Pierre Gasly est le seul pilote de Formule 1 à compter une seule victoire, une seule deuxième place et une seule troisième place.

>>> Grâce à la deuxième place de Sebastian Vettel, les pilotes allemands comptent au moins un podium chaque saison depuis 1992.

>>> Sebastian Vettel a passé quatre tours en tête, menant une course pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2019.

>>> Vettel reste cependant sur 29 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.

>>> Max Verstappen a passé 251 tours en tête cette saison contre 84 pour Lewis Hamilton, mais ce dernier a remporté trois victoires, le Néerlandais n'en ayant que deux à son actif.

>>> Max Verstappen a signé son 12e meilleur tour en course, égalant Alberto Ascari, Jack Brabham, René Arnoux et Juan Pablo Montoya. C'est le 70e meilleur tour pour Red Bull.

>>> Sixième, Fernando Alonso a signé son meilleur résultat en F1 depuis sa cinquième place au Grand Prix d'Australie 2018.

>>> Valtteri Bottas reste sur 13 Grands Prix sans victoire, mais aussi six courses sans finir dans le top 2, soit sa pire série depuis qu'il a rejoint Mercedes.

>>> Lewis Hamilton a fini 15e, ce qui met un terme à sa série record de 54 Grands Prix consécutifs dans les points. Il détient également la deuxième référence dans ce domaine, avec 33 courses d'affilée du Japon 2016 à la France 2018.

>>> Pour la première fois depuis le Grand Prix des États-Unis 2012, les deux Mercedes étaient à l'arrivée hors des points.

>>> Pour la première fois depuis la fin de saison 2012, Mercedes a marqué moins de 20 points en deux Grands Prix : 7 (7 à Monaco, 0 à Bakou).

>>> C'est la première fois que ni Lewis Hamilton, ni Max Verstappen, ni Valtteri Bottas ne marquent de points depuis le Grand Prix du Japon 2013 (Vettel vainqueur, Bottas 17e, Hamilton abandon, Verstappen en karting).

>>> Hamilton améliore néanmoins son record de 55 courses consécutives à l'arrivée.

>>> Hamilton a fini 15e pour la première fois de sa carrière, à l'occasion de son 272e départ en Grand Prix.

>>> L'abandon de Verstappen fait de lui l'un des pilotes en activité qui en ont connu le plus dans leur carrière avec 21,60% de retraits (27/125), seulement devancé par Latifi avec 21,74% (5/23) et Sainz avec 21,77% (27/124).

>>> En raison de l'abandon de Verstappen, McLaren est désormais la seule écurie à avoir placé ses monoplaces à l'arrivée des deux courses en 2021.