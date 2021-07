Stats Silverstone 2021 - Lewis Hamilton, roi d'Angleterre

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la dixième manche de la campagne, le GP de Grande-Bretagne.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 72e Grand Prix de Grande-Bretagne de l'Histoire de la F1, cette épreuve devenant la plus disputée de tous les temps devant le Grand Prix d'Italie (71) : tous deux sont au calendrier sans discontinuer depuis la saison inaugurale en 1950. Sur ces 72 courses, 55 ont eu lieu à Silverstone, 12 à Brands Hatch et 5 à Aintree.

>>> C'était la 56e course de F1 à Silverstone, l'une d'entre elles étant le Grand Prix du 70e Anniversaire en 2020. Seules deux pistes ont accueilli la F1 plus souvent : Monza (70 fois) et Monaco (67).

>>> Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud 1985, une course de Formule 1 (les Qualifs Sprint) a eu lieu un samedi.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 340 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (322).

>>> Antonio Giovinazzi est devenu le 140e pilote de l'Histoire à passer le cap des 50 départs en Grand Prix.

Les qualifications et les Qualifs Sprint

>>> Lewis Hamilton a pris la première place des qualifications pour la 101e fois de sa carrière, c'est toujours un record.

>>> Lewis Hamilton était en tête des qualifications à Silverstone pour la huitième fois.

>>> George Russell a réalisé son meilleur résultat avec Williams en qualifications, huitième. Le Britannique maintient ses 100% de passages en Q2 lors de la saison 2021, dix en dix Grands Prix. Il reste par ailleurs invaincu par ses coéquipiers chez Williams depuis le début de sa carrière en Formule 1.

>>> Vainqueur des Qualifications Sprint, Max Verstappen a signé la huitième pole position de sa carrière, égalant John Surtees, Riccardo Patrese et Jenson Button.

>>> Il s'agissait de la 68e pole position de l'Histoire de Red Bull en F1 et de la 85e d'un moteur Honda.

>>> Max Verstappen est devenu le cinquième pilote en activité à réaliser quatre pole positions consécutives, après Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 22e fois de sa carrière, autant que Dan Gurney et Carlos Reutemann. C'était la 166e fois pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record.

>>> Sergio Pérez s'est qualifié dernier, une première depuis le Grand Prix de Monaco 2012, où il avait eu un accident en Q1 mais où une pénalité pour Pastor Maldonado lui avait fait gagner une place sur la grille. Dernier sur la grille comme au Grand Prix des États-Unis 2019, il a pris le départ depuis la pitlane dans les deux cas.

La course

>>> Lewis Hamilton a remporté sa 99e victoire en Formule 1, c'est toujours un record.

>>> C'est le 119e succès de Mercedes en tant que constructeur et son 205e en tant que motoriste.

>>> Lewis Hamilton a remporté une historique huitième victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne. Personne n'a remporté sa course nationale si souvent : Alain Prost est le plus proche, avec six succès au Grand Prix de France.

>>> En revanche, Michael Schumacher compte neuf victoires à domicile en 29 courses à Hockenheim et à Nürburgring. Son ratio est de 31% de réussite, quand celui de Hamilton est de 50% (8/16).

>>> Lewis Hamilton égale par ailleurs l'un de ses propres records avec huit victoires sur le même circuit, Silverstone : il avait déjà gagné huit fois au Hungaroring, tout comme Michael Schumacher à Magny-Cours.

>>> De plus, Hamilton a signé un neuvième podium consécutif sur le même circuit, c'est un record.

>>> Mercedes a mis un terme à cinq défaites consécutives, sa pire série depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> Sergio Pérez a signé le 5e meilleur tour en course de sa carrière, égalant notamment Giuseppe Farina, Jody Scheckter et Didier Pironi.

>>> C'est un 172e podium pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record, un 13e pour Charles Leclerc, qui égale notamment Jochen Rindt, Gilles Villeneuve et Nick Heidfeld, et un 62e pour Valtteri Bottas, autant que David Coulthard.

>>> Valtteri Bottas reste sur 17 Grands Prix sans victoire, c'est inédit depuis la saison 2018.

>>> Max Verstappen a passé 403 tours en tête cette saison contre 125 pour Lewis Hamilton, avec cinq victoires à quatre.

>>> Charles Leclerc a passé 49 tours en tête cette saison, c'est plus que Valtteri Bottas (19) et Sergio Pérez (26) réunis.

>>> Ferrari n'avait mené qu'un tour lors des 27 Grands Prix précédents.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 59. Daniel Ricciardo, lui, en est à 26.

>>> McLaren reste la seule écurie à avoir placé ses monoplaces à l'arrivée de toutes les courses en 2021.

>>> Lando Norris a fini neuf des dix premiers Grands Prix de la saison dans le top 5, personne ne fait aussi bien. Il est aussi le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course. Il reste sur 15 arrivées dans les points consécutives, de loin la meilleure série de sa jeune carrière.

>>> Max Verstappen a connu son 6e abandon au premier tour, seuls les vétérans Kimi Räikkönen (11), Fernando Alonso (7) et Sebastian Vettel (7) en comptent davantage. Verstappen a abandonné au premier tour lors de 4,65% de ses courses, Esteban Ocon est le seul à faire pire sur le plateau actuel (rookies non compris) : 6,49%.

>>> Sebastian Vettel reste sur 33 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.