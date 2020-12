Vers davantage de GP nocturnes en F1 grace à un nouveau système

Le fabricant de grillages de sécurité Geobrugg, qui équipe une dizaine des circuits actuels de la F1, a conclu un partenariat avec la société spécialiste en éclairages DZ Engineering SRL (qui travaille déjà avec le Grand Prix de Singapour) afin d'offrir un système 2-en-1 peu onéreux qui fonctionnerait sur la plupart des pistes. L'idée est que les éclairages puissent être directement installées sur les grillages et barrières, ce qui constituerait une solution économique pour que des épreuves se tiennent une fois la nuit tombée.

Le but est ainsi d'éviter que les circuits souhaitant en organiser n'aient à se lancer dans d'importants et complexes travaux pour mettre en place des systèmes d'éclairage dignes de ce nom. Les projecteurs sont pour cela placés sur de longs poteaux qui sont fixés à la base et à l'élément supérieur des sections en béton des grillages anti-débris, pour plus de stabilité.

Lire aussi : Les moteurs de l'Hypercar Peugeot expliqués en détail

"La gamme de barrières de protection contre les débris de Geobrugg, homologuées par la FIA, répond à une philosophie 'plug and play' [que l'on peut traduire par 'brancher et utiliser', ndlr], et le développement d'un nouveau système d'éclairage pour simplifier le processus d'organisation des courses nocturnes est une autre avancée positive", explique ainsi Jochen Braunwarth, directeur des solutions pour la compétition chez Geobrugg.

"Cela s'inscrit également dans le cadre d'un autre élément clé de notre philosophie, à savoir la rentabilité. Les courses nocturnes peuvent être coûteuses, en particulier dans des lieux temporaires comme les circuits urbains. En combinant les coûts de ces deux systèmes, nous pourrions donc voir une plus grande faisabilité pour la tenue de ces événements."

Les deux entreprises ont travaillé dur à la fois sur l'attractivité du dispositif mais également sur sa sécurité. Plusieurs crash-tests ont été réalisés pour vérifier notamment si le système d'éclairage pourrait être compromis par un impact potentiel avec les barrières. Dans l'un de ces tests, une voiture d'une tonne a été envoyée dans la barrière à la vitesse de 120 km/h et aucun mouvement n'a été constaté du côté du poteau qui a été positionné à plusieurs distances derrière la structure de protection.

Roberto Grilli, directeur général de DZ Engineering, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des performances du système lors des deux essais de collision, et ce fut un excellent exercice de combiner nos ressources avec Geobrugg pour ouvrir une nouvelle voie de développement dans ce domaine. J'espère que cela permettra à d'autres championnats de profiter de courses nocturnes spectaculaires qui plairont aux fans du monde entier."

Voir aussi :