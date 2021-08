Transferts F1 : qui pilotera où en 2022 ?

Si un certain nombre d'accords ont déjà été annoncés pour 2022 (soit cette année, soit les années précédentes), de nombreux baquets restent officiellement libres en Formule 1. Alors que la trêve estivale s'achève, les rumeurs vont bon train pour certaines places très en vue et le suspense devrait prendre fin pour certaines d'entre elles à mesure que les courses défileront jusqu'à la fin de saison.

Bien entendu, alors que les deux écuries luttent âprement pour le titre, les yeux sont principalement tournés vers Mercedes et Red Bull. Du côté de l'écurie septuple Championne du monde, c'est entre l'actuel titulaire Valtteri Bottas et l'espoir George Russell que tout se joue, avec une balance qui semble désormais pencher du côté du Britannique. Chez Red Bull, en revanche, Sergio Pérez paraît quasiment assuré de poursuivre l'aventure et aucun autre candidat n'a véritablement été mis en avant.

Pour McLaren, Aston Martin, Alpine et Ferrari, les duos de pilotes sont confirmés et resteront les mêmes qu'en 2021.

Concernant AlphaTauri, l'on s'achemine vers la conservation du line-up actuel composé de Pierre Gasly et de Yuki Tsunoda. Même si le Japonais connaît une première saison difficile, Franz Tost a lui-même reconnu qu'il n'y avait pas énormément d'alternatives. Jüri Vips est le pilote le plus en vue du programme Red Bull hors de la F1 et pourrait être cette alternative, mais c'est un pari lointain.

Chez Haas, Nikita Mazepin est assuré de rester et devrait selon toute vraisemblance être toujours accompagné de Mick Schumacher. Toutefois, en l'absence d'annonce officielle et alors qu'il reste également de la place chez Alfa Romeo, l'option suisse n'est pas totalement exclue pour le fils de Michael, bien que très, très hypothétique. Il pourrait alors être remplacé par un autre poulain de Ferrari.

Les choses semblent plus ouvertes chez Alfa Romeo et Williams. L'équipe gérée par Sauber pourrait bien être la seule à aborder la révolution réglementaire avec deux nouveaux pilotes, d'autant plus qu'elle n'a plus l'obligation de conserver dans ses rangs un pilote Ferrari, même si la possibilité d'un maintien du duo actuel existe aussi. Toutefois, l'opportunité de recruter Bottas s'il n'est pas reconduit par Mercedes serait sans doute trop tentante, tout comme la possibilité de faire venir dans ses rangs les plus prometteurs des pilotes de l'académie Ferrari.

Williams est de son côté forcément suspendu à l'attente autour de Russell. Nicholas Latifi n'est pas assuré de rester à Grove, mais son apport financier via ses sponsors et la stabilité qu'il représente sont des atouts intéressants. En dehors du duo actuel, d'anciens pilotes Williams comme Bottas ou Nico Hülkenberg pourraient être des options intéressantes, tout comme Daniil Kvyat qui possède une expérience récente.

Voici donc où nous en sommes avant le Grand Prix de Belgique.

Le plateau 2022

Écurie Moteur Pilotes confirmés (fin de contrat) Pilotes pressentis Mercedes Mercedes Lewis Hamilton (2023)



George Russell

Valtteri Bottas Red Bull Red Bull

(Honda) Max Verstappen (2023)



Sergio Pérez McLaren Mercedes Lando Norris (?)

Daniel Ricciardo (2023) Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel (2022)

Lance Stroll (?) Alpine Renault Esteban Ocon (2024)

Fernando Alonso (2022) Ferrari Ferrari Charles Leclerc (2024)

Carlos Sainz (2022) AlphaTauri Red Bull

(Honda)



Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Jüri Vips Alfa Romeo Ferrari Antonio Giovinazzi

Kimi Räikkönen

Callum Ilott

Valtteri Bottas

Robert Shwartzman

Mick Schumacher Haas Ferrari Nikita Mazepin (?) Mick Schumacher Callum Ilott Robert Shwartzman Williams Mercedes George Russell

Nicholas Latifi

Valtteri Bottas

Nico Hülkenberg

Daniil Kvyat

Au-delà de ces informations et rumeurs, il convient de rappeler les points suivants :