Albon rejoint Latifi chez Williams pour 2022

Après une année passée sur la touche, Alexander Albon va retrouver une place de titulaire en Formule 1 dès la saison prochaine. Des nouvelles dans ce sens étaient attendues assez rapidement par l'état-major de Red Bull, c'est désormais officiel : le Thaïlandais rejoindra l'écurie Williams pour la saison 2022. Il y remplacera George Russell, promu chez Mercedes, pour faire équipe avec Nicholas Latifi, qui est confirmé par l'écurie de Grove.

La semaine dernière, en marge du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, Christian Horner avait mis une forme de pression sur le clan Mercedes en faisant part de ses craintes quant à une opposition de la marque allemande, également motoriste de Williams, face à ce transfert. Le directeur de Red Bull insistait sur le désir très fort de sa structure de permettre à Alex Albon de revenir en F1. Tout indique désormais que les liens demeureront entre Albon et RBR.

Après avoir débuté chez Toro Rosso en 2019, le pilote thaïlandais a rejoint Red Bull Racing l'été de cette même année pour y remplacer Pierre Gasly, alors invité à faire le chemin inverse. Il a ensuite disputé la totalité de la saison 2020 sous les couleurs de l'écurie de Milton Keynes, mais n'a pas convaincu en raison, notamment, d'une grande irrégularité et d'une incapacité à être suffisamment proche du niveau de Max Verstappen.

Monté deux fois sur le podium l'an dernier (au Mugello et à Sakhir), il n'a pas été conservé par Red Bull, qui a fait le choix de recruter Sergio Pérez. Il est toutefois resté sous l'aile de la firme autrichienne, qui lui a confié un poste de réserviste et d'essayeur, tout en lui permettant de garder un pied en compétition avec un programme DTM.

En faisant le choix de la stabilité générale chez Red Bull et AlphaTauri, où les quatre pilotes resteront inchangés en 2022, il fallait trouver une option externe facilitant le retour en F1 d'Alex Albon. Ce sera donc avec Williams, qui occupe actuellement la huitième place au championnat constructeurs.

"Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de revenir en F1 comme titulaire en 2022", se réjouit Alex Albon. "Quand on passe un an loin de la F1, on n'est jamais certain d'y revenir, alors je tiens vraiment à remercier Red Bull et Williams de croire en moi et de m'aider à faire mon retour sur la grille. C'était génial également de voir tous les progrès réalisés par Williams cette année, et j'ai hâte de les aider à continuer cette aventure en 2022."

Pour Jost Capito, PDG de Williams, il s'agit d'une nouvelle "fantastique" à l'heure de confirmer officiellement le duo de pilotes pour la saison prochaine. "Les deux pilotes apportent un excellent mélange de jeunesse et d'expérience, ce qui sera parfait pour s'intégrer à l'équipe mais aussi pour nous aider à franchir un nouveau cap", assure-t-il.

"Alex est un des jeunes talents les plus enthousiasmants et arrivé néanmoins avec une grande expérience de la F1 grâce à son passage chez Red Bull. Ses podiums mettent en lumière sa vitesse et nous savons qu'il se sentira immédiatement chez lui dans l'équipe à Grove. Par ailleurs, Nicholas nous a régulièrement impressionnés ces trois dernières années, par son travail acharné et son attitude positive. Il a continué à progresser chez Williams et a mûri pour devenir un pilote de F1 impressionnant, comme le montrent ses points inscrits cette saison."