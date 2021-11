Guanyu Zhou rejoint Bottas chez Alfa Romeo en 2022

Le plateau de la saison 2022 de Formule 1 est complet ! Alfa Romeo vient de mettre fin au suspense en annonçant l'arrivée de Guanyu Zhou aux côtés de Valtteri Bottas. Ce sera donc un tout nouveau duo de pilotes pour l'écurie exploitée par Sauber Motorsport, avec la retraite de Kimi Räikkönen et le départ contraint et forcé d'Antonio Giovinazzi. Ce dernier n'a pas démérité par rapport à son coéquipier vétéran en 2021, mais le bilan comptable est douloureux à trois GP de la fin de saison : un point à dix. Il pourrait demeurer dans un rôle de réserviste, aux côtés de Robert Kubica.

Guanyu Zhou, quant à lui, débarque à Hinwil bien financé après de longues négociations. Le membre de l'académie Alpine rejoint enfin la catégorie reine en quittant le giron de l'écurie française. Depuis la renégociation et la prolongation de l'accord liant Sauber et Alfa Romeo, la structure suisse a eu les mains libres pour décider de son duo de pilotes, sans avoir à piocher dans l'académie Ferrari.

Ayant pour principal fait d'armes en formules de promotion sa deuxième place en F4 Italie pour ses débuts en monoplace en 2015, Zhou a néanmoins remporté (de peu et pourtant sans grande concurrence) la F3 Asie cette saison et est désormais en lutte pour le titre de F2. Cependant, c'est déjà sa troisième campagne dans cette discipline où il a toujours été un habitué du top 10 (49 réalisations en 62 courses) et a longtemps peiné à s'installer durablement aux avant-postes. C'est désormais chose faite, mais son déficit sur le rookie Oscar Piastri, annoncé plus tôt comme futur réserviste d'Alpine, rend sa course au sacre ardue.

Comme certains de ses pairs, Zhou va devoir travailler d'arrache-pied afin de se débarrasser de l'étiquette de pilote payant qui lui sera immanquablement assignée, surtout s'il veut faire ses preuves et ainsi poursuivre sa carrière dans l'élite en 2023. Il fera ses débuts en piste avec Alfa lors des essais d'Abu Dhabi en décembre. Il participera à la seule journée réservée aux débutants dans les voitures actuelles, mais il pourrait aussi prendre part à l'une des deux journées d'essais des pneus Pirelli 18 pouces, Bottas devant faire l'autre s'il est libéré par Mercedes.

Le plateau de la saison 2022 de Formule 1