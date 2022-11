Bottas va faire ses débuts à la Race of Champions 2023

Charger le lecteur audio

On verra finalement bien Valtteri Bottas à la Race of Champions ! Le pilote Alfa Romeo, qui avait dû renoncer à la précédente édition en raison d'un conflit de dates avec ses autres engagements, va en effet faire équipe avec Mika Häkkinen pour constituer l'équipe de Finlande lors de la Nations Cup. Il participera également au tournoi individuel de la ROC, qui se tiendra sur le lac gelé de Pite Havsbad, en Suède, les 28 et 29 janvier prochains.

Les deux Finlandais rejoignent ainsi un line-up composé de Sebastian Vettel, Johan Kristoffersson, Jamie Chadwick ainsi que Petter et Oliver Solberg. "Je suis vraiment impatient de faire enfin mes débuts à la Race of Champions !" a lancé Bottas. "J'ai regardé l'événement pendant plusieurs années à la télé, et j'ai vraiment été proche d'y participer l'an dernier jusqu'à ce que je doive me résigner à me retirer à la dernière minute. Cela a été difficile de voir tout le monde prendre autant de plaisir à rouler sur la neige et la glace en Suède, donc je suis content de savoir que je vais cette fois-ci les rejoindre en janvier à Pite Havsbad."

"Je suis également impatient de faire équipe avec Mika Häkkinen au sein de l'équipe de Finlande dans la Nations Cup. Avec Mika nous sommes devenus de bons amis au fil des années, mais cela va être spécial de courir à ses côtés. Nous avons tous les deux pris part à l'Arctic Rally à plusieurs reprises, donc espérons que cela puisse nous aider à battre nos voisins nordiques – et tous les autres. Par la suite nous allons devoir laisser notre amitié de côté lorsque nous allons nous affronter tous les deux lors de la course individuelle de la Race of Champions. Quoiqu'il arrive je suis sûr qu'on va assurer le spectacle pour tous les fans qui seront présents sur place, mais aussi partout dans le monde."

La Race of Champions a déjà été disputée sur la neige et la glace en Suède lors de l'édition 2022, après avoir pris ses quartiers les précédentes années dans différentes villes tels que Paris, Londres, ou bien encore Mexico. Compte tenu du succès rencontré cette année en Suède, décision a donc été prise que l'épreuve allait rester à Pite Havsbad en 2023. Le line-up complet pour l'édition 2023 de la Race of Champions sera annoncé dans les prochaines semaines, à l'approche de l'événement.