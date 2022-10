Verstappen prêt à aider pour des pneus pluie enfin efficaces

Charger le lecteur audio

Disputé dans des conditions pluvieuses et difficiles, avec plus de deux heures d'interruption entre deux départs, le Grand Prix du Japon a une énième fois mis en valeur la complexité pour la Formule 1 à disposer de pneus efficaces dans une telle situation. Plus que l'adhérence précaire de la piste détrempée de Suzuka, ce sont les projections soulevées par les monoplaces qui ont posé problème dimanche : ce fameux "spray", comme le nomment les pilotes en anglais et qui forme un rideau d'eau altérant énormément la visibilité depuis le cockpit.

On le sait depuis plusieurs années maintenant, les pneus intermédiaires ont la faveur des pilotes dans la gamme Pirelli et le recours aux pneus "extrême", marqués d'une bande bleue, se fait généralement à contre-cœur, voire par obligation, tant il est difficile de les faire fonctionner correctement. Pour le manufacturier unique de la Formule 1, toute la délicatesse de la situation réside dans le peu d'essais à disposition, qui plus est sur un tarmac détrempé.

"Je ne veux pas prendre tout le monde de haut mais je pense qu'il nous faut de meilleurs pneus pluie", avance d'ailleurs Max Verstappen, à l'aise dans ces conditions et victorieux à Suzuka. "Vous avez vu ce que l'on pouvait faire dans les années 90 ou au début des années 2000, avec la quantité d'eau qu'il y avait sur la piste. Je suis ravi de faire quelques jours de tests et d'essayer tous les types de pneus, mais il nous faut de meilleurs pneus pluie car les gommes 'extrême' sont trop lentes et elles ne peuvent pas vraiment évacuer beaucoup d'eau."

"C'est pour ça que tout le monde cherche toujours à passer très rapidement aux intermédiaires, car ils sont tellement plus rapides. On a pu le voir d'un tour à l'autre, on est passés des pneus pluie aux intermédiaires et on était immédiatement au moins cinq secondes plus rapides, c'est beaucoup trop. C'est pour ça que personne ne veut vraiment rouler avec les pneus 'extrême'."

Les pneus intermédiaires sont régulièrement préférés aux pneus "extrême".

Lors du départ du Grand Prix du Japon, la totalité de la grille a ainsi opté pour les pneus intermédiaires en dépit de la quantité d'eau sur la piste. Max Verstappen est convaincu qu'avec des pneus pluie de meilleure qualité, les choses auraient été différentes.

"Quand il pleut comme ça, comme quand il y a eu le drapeau rouge, si on avait mis les pneus pluie je pense que ça serait resté très difficile pour rouler", concède le Néerlandais. "Mais quand on compare à il y a 20 ans, ça aurait été parfait. Il doit donc y avoir une solution. Mais ce n'est pas une critique, je serais très heureux d'apporter mon aide. On devrait se pencher sur la question."

"Peut-être qu'on peut organiser plus d'essais sur le mouillé et travailler ensemble pour essayer de trouver de meilleurs pneus, ou pour avoir au moins l'opportunité de vraiment rouler sous la pluie et non pas faire juste deux tours en pneus 'extrême' puis passer aux intermédiaires en appelant ça une course sous la pluie. Une course sur le mouillé, normalement, c'est quand il pleut beaucoup."

Charles Leclerc partage cette envie de voir les pneus pluie évoluer positivement et permettre davantage de roulage sur piste humide. Le Monégasque insiste particulièrement sur la problématique des projections d'eau.

"Le gros problème de ces voitures, c'est la visibilité", déplore le pilote Ferrari. "Tout ce que l'on peut faire, c'est essayer d'améliorer la visibilité et de minimiser le spray, surtout derrière les voitures, ce serait extrêmement bénéfique. Je pense que parfois, on pourrait rouler avec certaines conditions de piste, mais à cause de la visibilité, parce que c'est très dangereux d'être derrière sans rien voir, on ne roule pas du tout. On devrait essayer de trouver une solution pour essayer de minimiser les projections."