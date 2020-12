Les victoires et les podiums de 2020 en F1

Cinq pilotes ont remporté au moins une course en 2020, un chiffre identique aux trois saisons précédentes. Mais l'année a apporté son lot de nouveautés puisque parmi ceux-ci, deux ont signé leur premier succès en F1 : Pierre Gasly à Monza et Sergio Pérez à Sakhir.

Plus encore, il s'agissait des deux premiers cas dans l'ère hybride (soit depuis 2014) où la victoire n'est pas revenue à un pilote roulant pour Mercedes, Red Bull ou Ferrari, les deux hommes étant engagés respectivement par AlphaTauri et Racing Point. Il s'agissait aussi de la première victoire de ces deux écuries.

Concernant les podiums, 13 pilotes au total sont montés dessus cette année. C'est un record pour l'ère hybride et c'est une première depuis 2012. Pour trouver trace d'une saison où plus de pilotes ont signé un top 3 en course, il faut remonter à 2008 (14). Le record absolu est de 18 pilotes différents, en 1982.

Trois pilotes ont connu leur premier podium en F1 : Lando Norris, Alex Albon et Esteban Ocon.

Les données des vainqueurs

Grand Prix Pilote Voiture Position de départ Stratégie (les chiffres représentent le tour des arrêts) Avance sur 2e Tours menés Autriche Bottas Pole 26 2,7 s 71/71 Styrie Hamilton Pole 27 13,7 s 64/71 Hongrie Hamilton Pole 3 37 66 8,7 s 69/70 GBR Hamilton Pole 13 5,8 s 52/52 70e Anniv Verstappen 4e 26 32 11,3 s 29/52 Espagne Hamilton Pole 23 50 24,1 s 66/66 Belgique Hamilton Pole 11 8,4 s 44/44 Italie Gasly 10e 19 26 0,4 s 26/53 Toscane Hamilton Pole 8 32 44 45 4,8 s 50/59 Russie Bottas 3e 26 7,7 s 38/53 Eifel Hamilton 2e 16 45 4,4 s 48/60 Portugal Hamilton Pole 40 25,5 s 46/66 E-Romagne Hamilton 2e 30 52 5,7 s 45/63 Turquie Hamilton 6e 8 31,6 s 22/58 Bahreïn Hamilton Pole 19 35 1,2 s (SC) 56/57 Sakhir Pérez 5e 1 47 10,5 s 24/87 Abu Dhabi Verstappen Pole 10 15,9 s 55/55

>>> Avec 11 victoires en 16 GP disputés, Lewis Hamilton a égalé son record personnel (puisqu'il a réussi cela en 2014, 2018 et 2019 auparavant). Le record absolu reste co-détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel, avec 13 succès en une saison.

>>> Dix victoires ont été acquises depuis la pole position (dont huit pour Hamilton) et 12 depuis la première ligne (dont dix pour Hamilton). La position la plus lointaine d'un vainqueur cette année étant la 10e place de Gasly en Italie. Sur les 1035 Grands Prix de l'Histoire de la F1, 600 ont été gagnés par des pilotes ne partant pas de la pole.

>>> La stratégie la plus utilisée pour l'emporter est celle consistant à changer de pneus à une seule reprise (8 fois). Ensuite, vient la stratégie consistant à changer deux fois de pneus (7). Hamilton l'a également emporté en changeant trois fois de pneus en Hongrie (avec un début de course humide) et même quatre fois en Toscane (ce chiffre est bien sûr artificiellement gonflé par des changements effectués sous drapeau rouge, sans arrêt au stand).

>>> L'écart moyen entre le vainqueur et le second a cette année été de 11,3 secondes (sans compter le GP de Bahreïn arrivé sous Safety Car). Le plus faible a été celui entre Gasly et Sainz à Monza (0,4 seconde, le 30e écart le plus faible de l'histoire) et le plus élevé entre Hamilton et Pérez à Istanbul (31,6 secondes).

>>> Cinq Grands Prix ont été remportés par un leader qui a mené la course de bout en bout : Autriche (Bottas), Grande-Bretagne, Espagne, Belgique (Hamilton) et Abu Dhabi (Verstappen). Au total, 219 des 1035 Grands Prix de la F1 ont été gagnés de cette façon. Hamilton est le recordman, avec 22 succès sans jamais céder la tête de course.

